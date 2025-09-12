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Κρίση στις γερμανικές εξαγωγές: Συρρίκνωση 2,5% το 2025 λόγω πτώσης ζήτησης και υψηλών δασμών
Ειδήσεις
16:03 - 12 Σεπ 2025

Κρίση στις γερμανικές εξαγωγές: Συρρίκνωση 2,5% το 2025 λόγω πτώσης ζήτησης και υψηλών δασμών

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασικός εξαγωγικός τομέας της Γερμανίας παραμένει σε κρίση λόγω της πτώσης της ζήτησης, της αύξησης του κόστους και του εντεινόμενου προστατευτισμού, σύμφωνα με την εμπορική ένωση BGA.

Οι εξαγωγές από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναμένεται να μειωθούν κατά 2,5% φέτος, ποσοστό περίπου σύμφωνο με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου, αλλά που εξακολουθεί να παρουσιάζει «μια ανησυχητική εικόνα», ανέφερε η BGA.

Ο πρόεδρος της BGA, Ντιρκ Γιαντούρα, δήλωσε στο Bloomberg ότι «οι Γερμανοί εξαγωγείς μάχονται σε πολλά μέτωπα. Οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο επιμένουν, υποκινούμενοι από την αύξηση των εμποδίων στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας».

Η γερμανική οικονομία έχει ουσιαστικά μείνει στάσιμη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Παράλληλα, ο εμπορικός πόλεμος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μειώσει περαιτέρω τις ελπίδες για ταχεία επιστροφή σε ουσιαστική ανάπτυξη.

Ο Γιαντούρα προειδοποίησε ότι πολλοί από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ είναι τόσο υψηλοί που καθιστούν τις εμπορικές συναλλαγές «απλώς αδύνατες», ισοδυναμώντας με την ουσιαστική απώλεια της αμερικανικής αγοράς για πολλούς γερμανούς εξαγωγείς.

Η BGA επισημαίνει ότι η γερμανική βιομηχανία χρειάζεται άμεση στήριξη και πολιτική σταθερότητα για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο διεθνές εμπόριο και να επαναφέρει την ανάπτυξη σε βιώσιμα επίπεδα.

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