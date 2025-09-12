Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, θα εκτίσει πλέον το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας έκανε δεκτή την αίτησή αποφυλάκισης του.

Ο Μιχαλολιάκος είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα με τον κατ’ οίκον περιορισμό, του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτηση του επικαλέστηκε λόγους υγείας, αιτιολογία που φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στην αποδοχή της απόφασης από το δικαστικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε επιστρέψει στις φυλακές πριν από περίπου ένα χρόνο, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του.