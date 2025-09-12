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Η Morgan Stanley αναμένει τρεις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2025
Χρηματιστήρια
16:01 - 12 Σεπ 2025

Η Morgan Stanley αναμένει τρεις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Morgan Stanley ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ότι αναμένει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια και στις τρεις συνεδριάσεις της φέτος, μετά τα στοιχεία που έδειξαν αύξηση των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Αύγουστο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία είχε προηγουμένως προβλέψει μία μείωση 25 μονάδων βάσης το Σεπτέμβριο και μία τον Δεκέμβριο. Η Fed αναμένεται να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο χαλάρωσης κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας – την πρώτη της μετά τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του 2024 – εν μέσω επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επισήμανε ότι πιθανότατα θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πληθωρισμός παραμένει απειλή.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι τρέχουσες συνθήκες επιτρέπουν στη Fed να κινηθεί ταχύτερα προς μια ουδέτερη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Fed είναι πιθανό να προχωρήσει σε τέσσερις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ξεκινώντας την επόμενη εβδομάδα και συνεχίζοντας έως τον Ιανουάριο, με δύο επιπλέον μειώσεις να προβλέπονται για τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2026.

Το εργαλείο CME FedWatch δείχνει ότι οι επενδυτές υπολογίζουν σε 92,7% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, με μικρή πιθανότητα 7,3% για μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Μετά τα πρόσφατα χαμηλά στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο, η Standard Chartered ήταν η μόνη χρηματιστηριακή εταιρεία που προέβλεψε μείωση κατά 50 μονάδες βάσης φέτος, αποκλίνουσα από τη γενικότερη συναίνεση της αγοράς.

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