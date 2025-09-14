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Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη σημαία της στην ακροδεξιά
Ειδήσεις
18:59 - 14 Σεπ 2025

Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη σημαία της στην ακροδεξιά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε με σφοδρότητα τη χρήση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου από διαδηλωτές της πορείας "Unite the Kingdom", λέγοντας πως η σημαία δεν πρέπει να καταληφθεί από ακραίες φωνές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνιισε ότι ενώ η ειρηνική διαδήλωση είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία, ο ρατσιστικός εκφοβισμός και οι επιθέσεις κατά της αστυνομίας είναι εντελώς απαράδεκτα. Παράλληλα επανέλαβε ότι η σημαία της χώρας συμβολίζει μια Βρετανία "ποικιλόμορφη, ανεκτική και που σέβεται τους άλλους", η οποία δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από πρόσωπα ή ομάδες με ακραία μηνύματα.

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