Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη σημαία της στην ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε με σφοδρότητα τη χρήση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου από διαδηλωτές της πορείας "Unite the Kingdom", λέγοντας πως η σημαία δεν πρέπει να καταληφθεί από ακραίες φωνές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνιισε ότι ενώ η ειρηνική διαδήλωση είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία, ο ρατσιστικός εκφοβισμός και οι επιθέσεις κατά της αστυνομίας είναι εντελώς απαράδεκτα. Παράλληλα επανέλαβε ότι η σημαία της χώρας συμβολίζει μια Βρετανία "ποικιλόμορφη, ανεκτική και που σέβεται τους άλλους", η οποία δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από πρόσωπα ή ομάδες με ακραία μηνύματα.