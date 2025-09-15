Ifo: Η Γερμανία χρειάζεται αλλαγές στην πολιτική της για την καινοτομία

Μια νέα προσέγγιση στην πολιτική καινοτομίας θα μπορούσε να ενισχύσει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της Γερμανίας, σύμφωνα με μια ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου ifo.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τρέχουσα πολιτική συχνά εστιάζει σε μεγάλης κλίμακας έργα καθιερωμένων εταιρειών, ενώ μια στρατηγική προσανατολισμένη σε αποστολές θα μπορούσε να προωθήσει σημαντικούς κοινωνικούς στόχους, όπως η κλιματική ουδετερότητα ή η ψηφιοποίηση, δημιουργώντας ταυτόχρονα ανταγωνισμό για τις καλύτερες λύσεις.

«Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη απαιτεί χρηματοδότηση και καινοτομία κυρίως σε βασικές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η μικροηλεκτρονική ή η κβαντική τεχνολογία», λέει ο Oliver Falck, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Μεταμόρφωσης του ifo και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Οι ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη συγκεντρώνονται σήμερα σε παραδοσιακούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία, ενώ οι τεχνολογίες του μέλλοντος παραμένουν υποχρηματοδοτημένες. «Εάν η Γερμανία θέλει να αυξήσει τις ετήσιες δαπάνες για R&D σε τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ έως το 2030, όπως προβλέπεται στη συμφωνία συνασπισμού, πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε μελλοντικούς τομείς», λέει η Nina Czernich, συν-συγγραφέας της μελέτης. Μια πολιτική προσανατολισμένη σε αποστολές θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτό το στόχο θέτοντας σαφείς στόχους χωρίς να ευνοεί μεμονωμένους τομείς.

Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες-πλαίσιο για να αποδώσει: αρμόδιες αρχές με εξειδικευμένες γνώσεις, ανταγωνιστικά στοιχεία στην κατανομή πόρων και ανεξαρτησία από βραχυπρόθεσμα πολιτικά συμφέροντα. Σε αυτά προστίθενται καλύτερες συνθήκες για νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδιωτικούς επενδυτές. «Αν και μια πολιτική προσανατολισμένη σε συγκεκριμένους στόχους δεν είναι η λύση για όλα τα προβλήματα», λέει ο Falck, «μπορεί ωστόσο να συμβάλει στην πιο στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων. Διαφορετικά, η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει πίσω σε διεθνές επίπεδο σε σημαντικές τεχνολογίες του μέλλοντος».