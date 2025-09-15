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Κώτσηρας: Οι αλλαγές στους άμεσους φόρους θα γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών
Πολιτική
10:16 - 15 Σεπ 2025

Κώτσηρας: Οι αλλαγές στους άμεσους φόρους θα γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «ακουμπά κάθε πολίτη», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στο MEGA.

Ο κ. Κώτσηρας χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «μια φορολογική μεταρρύθμιση με συνοχή», η οποία στοχεύει κυρίως στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και των νέων. Υπενθύμισε ότι έρχεται σε συνέχεια των μέτρων υπέρ ενοικιαστών και χαμηλοσυνταξιούχων, που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο.

«Επιλέξαμε να προτεραιοποιήσουμε τη μείωση των άμεσων φόρων», υπογράμμισε, «στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου που έχουμε, ώστε ο πολίτης να δει άμεσα το όφελος των παρεμβάσεων».

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επισήμανε ότι θα έχουν όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ειδικά οι μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος της γέννησης και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι κίνητρα παρέχονται και σε ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, στο πλαίσιο στήριξης της περιφέρειας.

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε δύο νέες φορολογικές παρεμβάσεις: τη μείωση της φορολογίας για ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω ενδιάμεσου συντελεστή και την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Όπως εξήγησε, οι ενοικιαστές θα μπορούν μέχρι τις 30/9 να συμπληρώνουν τον σχετικό κωδικό στη φορολογική τους δήλωση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται υπουργική απόφαση που θα επιτρέπει διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας αναγνώρισε τις αυξημένες ανάγκες στήριξης των πολιτών και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με «παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα».

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