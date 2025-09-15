Ζημιές €43 δισ. από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη

Καύσωνες, ξηρασία και πλημμύρες έχουν δραματικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας από το πανεπιστήμιο του Μανχάιμ στη Γερμανία, με συμμετοχή και στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η ανησυχητική αύξηση στη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων αποδίδεται ευθέως στη κλιματική αλλαγή.
Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τόσο τις άμεσες καταστροφές – όπως η καταστροφή δημόσιων υποδομών, κατοικιών, αλλά και σοδειών – όσο και τις έμμεσες συνέπειες. Δηλαδή οι απώλειες παραγωγής λόγω των απαιτούμενων χρόνων αποκατάστασης εργοστασίων, η απώλεια ανθρώπινων ζωών και τα αυξημένα κόστη προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η Νότια Ευρώπη βρίσκεται ασφαλώς στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό η παγκόσμια θέρμανση έχει επιδεινωθεί, με μελέτες να υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγήκαθιστά τις πυρκαγιές 40 φορές πιο πιθανές στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανές στην Ελλάδα και την Τουρκία.