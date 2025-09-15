Πούτιν: Η μείωση του πληθωρισμού αποδίδει, αλλά η ανάπτυξη παραμένει αμφίβολη

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα σε κυβερνητική συνεδρίαση ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση του πληθωρισμού αποδίδουν αποτελέσματα, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για το αν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Ρωσία μειώθηκε στο 8,1% τον Αύγουστο από 8,8% τον Ιούλιο. Παρά τη μείωση, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε στις 12 Σεπτεμβρίου να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά μία ποσοστιαία μονάδα, αντί για τις αναμενόμενες δύο, υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

«Οι προσπάθειες για τη μείωση του πληθωρισμού αποδίδουν καρπούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι το μέτριο περιβάλλον τιμών έχει θετική επίδραση στις επιχειρηματικές επενδύσεις και επιτρέπει μια πιο δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Πούτιν, επισημαίνοντας την επίδραση της σταθεροποίησης των τιμών στην οικονομία.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 1,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, από 4,3% που ήταν για ολόκληρο το 2024. Ο Πούτιν θέτει πλέον το ερώτημα αν τα υπάρχοντα μέτρα αρκούν για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης ή αν απαιτούνται επιπλέον δράσεις για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, πάντα υπό την προϋπόθεση της διατήρησης μακροοικονομικής και πληθωριστικής σταθερότητας.

«Το ερώτημα είναι: είναι αυτό αρκετό; Είναι αυτό που θέλαμε; Καταφέρνουμε να επιλύουμε το έργο που θέσαμε ως στόχο; Ή μήπως χρειαζόμαστε άλλα μέτρα και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, φυσικά με παράλληλη διασφάλιση της μακροοικονομικής και πληθωριστικής σταθερότητας, δεδομένης της συνετής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας;», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση του Πούτιν έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ρωσική οικονομία, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ σταθερότητας τιμών και τόνωσης της ανάπτυξης.