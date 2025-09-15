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Κίνδυνος «lockdown» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:49 - 15 Σεπ 2025

Κίνδυνος «lockdown» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει στον αγροτικό κόσμο από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είχε τη Δευτέρα σύσκεψη για το θέμα με τους περιφερειάρχες και αποφάσισαν να λάβουν δραστικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ένα ενδεχόμενο lockdown.

Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα. Υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι «διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown». «Το ζήτημα είναι ότι εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει οι Περιφέρειες, ως έχουσες την αρμοδιότητα τήρησης των μέτρων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπούμε σε εντελώς διαφορετική λογική για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Είναι μια προσπάθεια να κάνουμε όλοι μαζί το βήμα για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο», συμπλήρωσε.

Τι σημαίνει το lockdown;

Σχετικά με το lockdown, στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός πρόκειται για την ύστατη λύση και προβλέπει την απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας. Όλα τα αιγοπρόβατα δηλαδή θα παραμένουν κλεισμένα εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα διατίθεται στην αγορά το παραγόμενο γάλα και το κρέας, που ωστόσο αυτή την εποχή οι ποσότητες είναι μειωμένες. Ομως, το κόστος για τους κτηνοτρόφους με δεδομένη τη ζημιά που ο κλάδος έχει ήδη υποστεί είναι σημαντικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΑΑΤ, τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς πάνω από 262.000 αιγοπρόβατα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 3% του ζωικού κεφαλαίου.

Μετά τη σύσκεψη με τον υπουργό, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε: «Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σημερινή συνάντηση. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, απ’ όλους τους περιφερειάρχες. Είναι οι αποφάσεις που σας είπε ο Υπουργός και νομίζω τελικά ότι είναι αυτό το μοντέλο που είχε κάποτε χρησιμοποιηθεί στην πανώλη και πέτυχε. Αυτό είναι να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο. Γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογία. Αυτό είναι ομόφωνη απόφαση όλων των Περιφερειαρχών».

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης επισήμανε: «Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Κεφαλάς είπε: Η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλήξαμε σε ομόφωνα συμπεράσματα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι έχουμε πόλεμο άρα όλοι μαζί χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον έκτακτο κίνδυνο της ευλογιάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι Γενικοί Γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ,Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφάλας, Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος, Ηπείρου Πρόδρομος Γαϊτανίδης, Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης, η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Αικατερίνη Μαρίνου και Υπηρεσιακοί Παράγοντες. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Αντιπεριφερειάρχες: Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλη και Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.

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