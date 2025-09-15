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Μάντζος: Η ντροπιαστική δήλωση του Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μας εκθέτει διεθνώς
Πολιτική
18:33 - 15 Σεπ 2025

Μάντζος: Η ντροπιαστική δήλωση του Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μας εκθέτει διεθνώς

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική άσκησε ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, στον Άδωνι Γεωργιάδη για τη δήλωσή του σχετικά με την αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λέγοντας: ««Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας “πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο’’ εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη».  

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα (15/9), ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως «πολύ κακώς» η Ελλάδα αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, από τη στιγμή που ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ κάνουν το ίδιο και ιδίως επειδή – κατά την εκτίμησή του – «αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη».

Στον απόηχο της δήλωσης αυτής, ο κ. Μάντζος τόνισε: «Η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και μελών της Κυβέρνησής του».

Προσέθεσε ακόμη: «Απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο!»

Πριν ολοκληρώσει τη δήλωσή του, ο κ. Μάντζος εξαπέλυσε «πυρά» και εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγοντας: «Θα ζητούσαμε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;».

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