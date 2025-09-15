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ΕΕ για νέες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Επικοινωνία με όλους τους παράγοντες στη Λιβύη
Ειδήσεις
18:43 - 15 Σεπ 2025

ΕΕ για νέες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Επικοινωνία με όλους τους παράγοντες στη Λιβύη

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στη Λιβύη υπογράμμισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια των νέων μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Ο Μάγκνους Μπρούνερ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με την πρόοδο των τεχνικών και πολιτικών συζητήσεων της Επιτροπής με τις λιβυκές αρχές. Ο ίδιος τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες, «από όλες τις πλευρές», διασφαλίζοντας ότι δεν παραλείπεται κανένας κρίσιμος δρώντας στο πεδίο.

Παράλληλα, ο Μπρούνερ υπενθύμισε την επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο, στην οποία σημειώνεται ότι η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη παραμένουν κρίσιμες. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες για την Ένωση.

Επιπλέον, η Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει ότι «δεδομένης της κατάστασης και των ενδείξεων πιθανής χρήσης της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς, πρέπει να συνεργαστούμε με τους διάφορους παράγοντες επί τόπου», τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Λιβύη, ώστε να διαχειριστούν οι μεταναστευτικές ροές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση στη Λιβύη απαιτεί συντονισμένες ενέργειες τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή και την προστασία των συνόρων της ΕΕ.

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