Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει λίγες μέρες για εκεχειρία - Κάλεσμα στο Κατάρ να μεσολαβήσει

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι η Χαμάς διαθέτει ελάχιστο χρονικό περιθώριο για να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για υπόθεση μηνών, αλλά «πιθανόν μερικών ημερών ή το πολύ μερικών εβδομάδων». Ο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις αυτές αναχωρώντας από το Ισραήλ με προορισμό το Κατάρ.

Η «υπ’ αριθμόν ένα επιλογή» των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε, είναι μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, με τη Χαμάς να δεσμεύεται ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή. «Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως μεσολαβητής για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα της περασμένης εβδομάδας που στόχευσε ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο. «Αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να υπάρξει διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης, αυτή είναι το Κατάρ», είπε ο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι απομένει στο εμιράτο να αποφασίσει αν θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.

Κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ στη νέα στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με στόχο –όπως δήλωσε ο Νετανιάχου– την οριστική εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η πόλη της Γάζας δέχθηκε τη νύχτα σφοδρούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα την καταστροφή κτιρίων στα οποία διέμεναν άμαχοι.