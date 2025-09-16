ΗΠΑ: Σκότωσαν 3 άτομα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης νέα επίθεση εναντίον φερόμενων λαθρεμπόρων ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας τρία άτομα, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα το πρωί, με δική μου εντολή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ΔΕΥΤΕΡΟ δυναμικό πλήγμα εναντίον θετικά ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, η οποία περιλάμβανε βίντεο με μια μικρή βάρκα που ξαφνικά τυλίγεται στις φλόγες. «Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά … με κατεύθυνση τις ΗΠΑ». Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος υπαινίχθηκε ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται να αναλάβει στρατιωτική δράση και εναντίον λατινοαμερικανικών καρτέλ που μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά και από ξηράς, πιθανώς μέσω Μεξικού. Ο Τραμπ δεν κατονόμασε συγκεκριμένες οργανώσεις, λέγοντας μόνο: «Θα τους σταματήσουμε με τον ίδιο τρόπο που σταματήσαμε τα πλοία».