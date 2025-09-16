ΟΠΕΚΕΠΕ και… όλα τα ίδια μένουν

Θα ήταν μάλλον αφελές να πιστεύει κανείς ότι μετά την εφετινή ΔΕΘ θα μηδένιζε το κοντέρ και θα λησμονούνταν όλα εκείνα τα στοιχεία των τελευταίων μηνών που έφεραν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση.

Αφελέστερο ακόμη θα ήταν να θεωρούν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι, για παράδειγμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα έχει πολιτικές παρενέργειες και επιπτώσεις, πιθανόν και σοβαρές.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα γεγονότα έρχονται και επιβάλλονται στις επιθυμίες. Και κάπως έτσι, η εξέλιξη της υπόθεσης με την πολιτεύτρια της ΝΔ που βρέθηκε με κάποια εκατομμύρια και υπερπολυτελή αυτοκίνητα, ήρθε να θυμίσει κάτι. Ότι δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ευκαιρίες (πιθανώς να έχει ακόμη μερικές) να συγκρουστεί με όλα εκείνα τα στοιχεία που κυριάρχησαν στο πολιτικό και κομματικό σύστημα της τελευταίες δεκαετίες. Και αν δεν συγκρουόταν με όλα, ας το έκανε έστω με κάποια από αυτά. Οι διαθέσεις των πολιτών είναι πλέον φανερές, το αν αντιμετωπίζεται η σαπίλα θα πρέπει να απαντηθεί από άλλους…