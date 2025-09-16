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Politico: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάσχεση 2.435 κοντέινερ με κινέζικα προϊόντα
Ναυτιλία
13:24 - 16 Σεπ 2025

Politico: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάσχεση 2.435 κοντέινερ με κινέζικα προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 15/9 κατηγορίες κατά έξι ατόμων για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμυρίζουν την ΕΕ με προϊόντα από την Κίνα, τα οποία εισάγονται με απάτη.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιας Κατήγορησης (EPPO) κατάσχεσε 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο της Ελλάδας, το οποίο ανήκει σε μεγάλο ποσοστό στην κινεζική κρατική εταιρεία COSCO. Τα κιβώτια περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ιστορία της ΕΕ.

Το σχέδιο για την παρακάμπτωση της καταβολής αντιντάμπινγκ δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από την Κίνα υλοποιούνταν τουλάχιστον για οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία 350 εκατ. ευρώ σε δασμούς και περαιτέρω 450 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, στερώντας πόρους τόσο από τους εθνικούς όσο και από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ, σύμφωνα με το EPPO.

Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορούνται από τους ευρωπαίους εισαγγελείς στην Αθήνα για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, που προκάλεσε παράνομο όφελος και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την υποβοήθηση της τελωνειακής απάτης. Τέσσερις τελωνειακοί πράκτορες κατηγορούνται για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη και υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης.

Η έρευνα υπό την καθοδήγηση του EPPO, με την ονομασία «Calypso», επικεντρώθηκε σε εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονταν ολόκληρο τον κύκλο των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε κράτη μέλη, ενώ απέφευγαν τους τελωνειακούς δασμούς και διέπρατταν απάτες μεγάλης κλίμακας στον ΦΠΑ.

Η έρευνα αφορούσε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα προϊόντα από την Κίνα. Τα κέρδη ξεπλένονταν και επιστρέφονταν στην Κίνα.

«Αυτά τα εξαιρετικά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε αυτού του είδους την απάτη εδώ και χρόνια», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Laura Codruța Kövesi.

«Η Επιχείρηση Calypso στέλνει σαφές μήνυμα σε αυτούς τους εγκληματίες: οι κανόνες άλλαξαν και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική δράση. Χρειαζόμαστε αφοσιωμένη και εξειδικευμένη αστυνομία, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη την περιοχή του EPPO», πρόσθεσε η Kövesi.

Αυτά τα δίκτυα – κυρίως ελεγχόμενα από Κινέζους υπηκόους, σύμφωνα με το EPPO – εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα.

Τα κατασχεθέντα εμπορευματοκιβώτια υποβάλλονται επί του παρόντος σε έλεγχο.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό, αλλά η αξία των προϊόντων εκτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ. Το EPPO ανέφερε ότι το άνοιγμα και η ανάλυση των προϊόντων αποτελεί πρωτοφανές φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς του Πειραιά, καθώς και κίνδυνο ασφάλειας.

Τουλάχιστον 500 από τα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Από αυτά, 360 δεν είχαν δηλωθεί ακόμα στις τελωνειακές αρχές. Ωστόσο, με βάση το γνωστό modus operandi των εγκληματικών οργανώσεων, οι εισαγγελείς υποθέτουν ότι θα είχαν δηλωθεί λανθασμένα και υποτιμημένα για να παρακαμφθούν οι αντιντάμπινγκ δασμοί στις εισαγωγές από την Κίνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 13:28
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