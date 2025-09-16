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Αύξηση εσόδων στα μουσεία τον Μάιο – Πτώση επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους
Ειδήσεις
13:13 - 16 Σεπ 2025

Αύξηση εσόδων στα μουσεία τον Μάιο – Πτώση επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερό ενδιαφέρον για τα μουσεία και ανάμικτα στοιχεία για τους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφει η Έρευνα Κίνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Μάιο 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εισπράξεις παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση τόσο τον Μάιο όσο και συνολικά στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ενώ η επισκεψιμότητα κινήθηκε με διαφορετικούς ρυθμούς σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Πιο αναλυτικά:

Κατά το μήνα Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,1%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 31,9% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 42,6%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 0,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 15,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 46,3%.

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 1,3% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 5,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και κατά 42,4% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 2,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, κατά 3,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 40,0% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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