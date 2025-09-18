Τραμπ και Στάρμερ υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας τεχνολογικής συνεργασίας, με τους ηγέτες των δύο χωρών - τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ - να θέτουν τις βάσεις για μια ενισχυμένη στρατηγική σχέση στον τομέα της καινοτομίας. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων στελεχών της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε επενδύσεις 150 δισ. λιρών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας «Tech Prosperity Deal», με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών Λονδίνου-Ουάσινγκτον.

Το μεγαλύτερο μέρος –περίπου 90 δισ. λίρες– θα προέλθει από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και το πώς θα δαπανηθεί το ποσό παραμένει ασαφές. Η Blackstone είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι σκοπεύει να επενδύσει 370 δισ. λίρες σε όλη την Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.

Η Microsoft δεσμεύθηκε να επενδύσει 22 δισ. λίρες στη Βρετανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η Google θα διαθέσει 5 δισ. λίρες την επόμενη διετία για την επέκταση υφιστάμενου data centre στο Hertfordshire.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις επενδύσεις «απόδειξη της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας και ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί». Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της Βρετανίας ως προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις και θα δώσει ώθηση στην οικονομία.

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ υπογράμμισε τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ως πιθανότατα την ισχυρότερη στην ιστορία, προσθέτοντας ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς επιδιώκουν να αναπτυχθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Κιρ Στάρμερ για τον ρόλο του στη διαμόρφωση της συμφωνίας, λέγοντας πως η συμμετοχή του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε επίσης στη στενή σχέση των δύο χωρών, την οποία περιέγραψε ως ανεκτίμητη και συνεχώς ενισχυόμενη. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο, τονίζοντας ότι η κοινή τους κληρονομιά εδραιώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία.

Διαφωνία για την Παλαιστίνη

Η συνάντηση Τραμπ και Στάρμερ στέφθηκε με επιτυχία, αν και υπήρξαν διαφωνίες σε άλλα ζητήματα όπως αυτό της Γάζας.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα, μια από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν ως προς τον τελικό στόχο της ειρήνης στην περιοχή. «Συμφωνούμε απόλυτα ως προς την ανάγκη για ειρήνη και έναν οδικό χάρτη, επειδή η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη», σημείωσε.