ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ και Στάρμερ υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας
Ειδήσεις
16:14 - 18 Σεπ 2025

Τραμπ και Στάρμερ υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας τεχνολογικής συνεργασίας, με τους ηγέτες των δύο χωρών - τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ - να θέτουν τις βάσεις για μια ενισχυμένη στρατηγική σχέση στον τομέα της καινοτομίας. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων στελεχών της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε επενδύσεις 150 δισ. λιρών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας «Tech Prosperity Deal», με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών Λονδίνου-Ουάσινγκτον.

Το μεγαλύτερο μέρος –περίπου 90 δισ. λίρες– θα προέλθει από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και το πώς θα δαπανηθεί το ποσό παραμένει ασαφές. Η Blackstone είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι σκοπεύει να επενδύσει 370 δισ. λίρες σε όλη την Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.

Η Microsoft δεσμεύθηκε να επενδύσει 22 δισ. λίρες στη Βρετανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η Google θα διαθέσει 5 δισ. λίρες την επόμενη διετία για την επέκταση υφιστάμενου data centre στο Hertfordshire.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις επενδύσεις «απόδειξη της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας και ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί». Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της Βρετανίας ως προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις και θα δώσει ώθηση στην οικονομία.

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ υπογράμμισε τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ως πιθανότατα την ισχυρότερη στην ιστορία, προσθέτοντας ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς επιδιώκουν να αναπτυχθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Κιρ Στάρμερ για τον ρόλο του στη διαμόρφωση της συμφωνίας, λέγοντας πως η συμμετοχή του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε επίσης στη στενή σχέση των δύο χωρών, την οποία περιέγραψε ως ανεκτίμητη και συνεχώς ενισχυόμενη. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο, τονίζοντας ότι η κοινή τους κληρονομιά εδραιώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία.

Διαφωνία για την Παλαιστίνη

Η συνάντηση Τραμπ και Στάρμερ στέφθηκε με επιτυχία, αν και υπήρξαν διαφωνίες σε άλλα ζητήματα όπως αυτό της Γάζας.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα, μια από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν ως προς τον τελικό στόχο της ειρήνης στην περιοχή. «Συμφωνούμε απόλυτα ως προς την ανάγκη για ειρήνη και έναν οδικό χάρτη, επειδή η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη», σημείωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 18:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ
Ειδήσεις

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας
Πολιτική

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία
Ειδήσεις

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ