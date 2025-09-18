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ΗΠΑ: Μείωση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας - Σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας
Ειδήσεις
16:17 - 18 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Μείωση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας - Σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης, καθώς τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά εργατικού δυναμικού έχουν περιοριστεί.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας υποχώρησαν κατά 33.000, φτάνοντας τις 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά από εποχική προσαρμογή, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Η πτώση αυτή αντιστάθμισε εν μέρει την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία είχε οδηγήσει τις αιτήσεις σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021.

Η αύξηση των αιτήσεων εστιάστηκε στο Τέξας, με την Επιτροπή Εργατικού Δυναμικού της πολιτείας να αναφέρει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, «παρατήρησε αύξηση στις απόπειρες απάτης ταυτότητας με στόχο την εκμετάλλευση του συστήματος ασφάλισης ανεργίας».

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν 240.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι οι απολύσεις παραμένουν σχετικά χαμηλές, οι προσλήψεις στην αγορά έχουν σχεδόν παγώσει. Η ζήτηση για εργαζόμενους έχει περιοριστεί, με τους αναλυτές να αποδίδουν την ευθύνη στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι δασμοί στις εισαγωγές. Παράλληλα, οι περιορισμοί στη μετανάστευση έχουν μειώσει την προσφορά εργασίας, οδηγώντας σε αυτό που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την Τετάρτη (17/9) «περίεργη ισορροπία».

«Συνήθως, όταν λέμε ότι τα πράγματα είναι σε ισορροπία, αυτό ακούγεται καλό», δήλωσε ο Πάουελ. «Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η ισορροπία οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση έχουν μειωθεί αρκετά απότομα. Τώρα βλέπουμε το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται».

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