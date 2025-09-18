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Πάπας Λέων ΙΔ: Ανήσυχος για «μερικά πράγματα» στις ΗΠΑ – Αρνητικός για το ψηφιακό ολόγραμμα
Ειδήσεις
21:59 - 18 Σεπ 2025

Πάπας Λέων ΙΔ: Ανήσυχος για «μερικά πράγματα» στις ΗΠΑ – Αρνητικός για το ψηφιακό ολόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με ορισμένα ζητήματα που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκάλυψε πως απέρριψε την πρόταση δημιουργίας ενός ψηφιακού ολογράμματός του με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, τόνισε τη σημασία της επιστολής που έστειλε ο Πάπας Φραγκίσκος προς τους Αμερικανούς επισκόπους, η οποία καταδίκαζε τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την εφαρμογή μαζικών απελάσεων μεταναστών. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αναμιχθεί σε πολιτικές συγκρούσεις και θεωρεί πως είναι ευθύνη των θρησκευτικών ηγετών στις ΗΠΑ να διαχειριστούν τη σχέση ανάμεσα στην εκκλησία και την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Τραμπ, ο Πάπας Λέων δήλωσε πως δεν έχει ακόμα απευθείας επικοινωνία με τον Πρόεδρο, όμως ο μεγαλύτερος αδελφός του, Louis Prevost, έχει ήδη συναντηθεί μαζί του στον Λευκό Οίκο. Εξέφρασε πως διατηρεί στενές σχέσεις με τα αδέλφια του, παρά τις πολιτικές τους διαφορές, ενώ επανέλαβε τις ανησυχίες του για την πορεία των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι κάποιες αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται περισσότερο με γνώμονα οικονομικά συμφέροντα παρά την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υποστήριξης.

Επιπλέον, ο Πάπας ανέφερε πως έχει θέσει το ζήτημα του μεταναστευτικού κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Vance, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Τόνισε ότι δεν φοβάται να εκφράσει τους προβληματισμούς του και να προκαλέσει έναν διάλογο, ενώ, αν του δοθεί η ευκαιρία, είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει απευθείας με τον Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι κατάγεται από άλλη χώρα, επισήμανε πως λόγω της αμερικανικής του υπηκοότητας δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν κατανοεί τα ζητήματα των ΗΠΑ, αν και παραδέχτηκε πως η καταγωγή του δεν του προσφέρει απαραίτητα περισσότερη επιρροή στο πρόσωπο του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, εξέφρασε την επιθυμία να στηρίξει τον Πρόεδρο σε κάθε προσπάθεια προώθησης της ειρήνης παγκοσμίως.

Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ο Πάπας Λέων διευκρίνισε ότι δεν είναι αρνητικός σε αυτήν, ωστόσο προειδοποίησε για τον κίνδυνο που δημιουργεί μια «ψυχρή και άδεια» επιστήμη, αποκομμένη από την πίστη. Παράλληλα, κατηγόρησε τους «εξαιρετικά πλούσιους» επενδυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ότι αγνοούν την αξία του ανθρώπου.

Για το ζήτημα της Γάζας, ο Πάπας σχολίασε πως ο όρος «γενοκτονία» χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο, αν και η Αγία Έδρα δεν έχει επισήμως υιοθετήσει αυτή τη διατύπωση. Αναφέρθηκε στον αυστηρό νομικό ορισμό της γενοκτονίας, όμως παρατήρησε πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγείρουν το θέμα, ακόμη και δύο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ έχουν χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο όρο. Τέλος, περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα ως εξαιρετικά σοβαρή.

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