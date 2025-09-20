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Η Χαμάς δημοσίευσε «αποχαιρετιστήρια» εικόνα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους
Ειδήσεις
15:44 - 20 Σεπ 2025

Η Χαμάς δημοσίευσε «αποχαιρετιστήρια» εικόνα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς ανήρτησε φωτογραφία που απεικονίζει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τους όλους ως «Ρον Αράντ» - το όνομα ενός Ισραηλινού αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988 - την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην καρδιά της Γάζας.

Το συνοδευτικό κείμενο της εικόνας υποστηρίζει ότι «λόγω της άρνησης του [Πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του [Αρχηγού του Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ] Ζαμίρ», η φωτογραφία λειτουργεί σαν «αποχαιρετιστήριο βλέμμα», καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Το μήνυμα κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, ενώ ο Ζαμίρ φέρεται να υλοποιεί την εντολή για κατάληψη της πόλης, παρά την υποτιθέμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

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Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους πως χωρίς συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης, οι αγαπημένοι τους μπορεί να υποστούν την ίδια μοίρα με τον Αράντ. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας — από τους οποίους οι 47 ανήκουν στους 251 που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι σοροί τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένα νεκρών, ενώ εκτιμάται ότι είκοσι είναι ζωντανοί και υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την τύχη δύο ακόμη. Μέσα στις σορούς υπάρχει και αυτή ενός Ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί στη Γάζα το 2014.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 30 ομήρους — είκοσι Ισραηλινούς πολίτες, πέντε στρατιώτες και πέντε Ταϊλανδούς υπηκόους — και τις σορούς οκτώ δολοφονημένων Ισραηλινών αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2024, καθώς και έναν επιπλέον όμηρο, πολίτη με διπλή υπηκοότητα Αμερικής‑Ισραήλ, τον Μάιο του 2024 ως «χειρονομία» προς τις ΗΠΑ. Επίσης, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου 2023, απελευθερώθηκαν 105 πολίτες, και τέσσερις ακόμη όμηροι πριν από αυτήν, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ασφαλείας και υπόπτους τρομοκρατίας στη Γάζα που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οκτώ όμηροι διασώθηκαν ζωντανοί από τις δυνάμεις, και ανακτήθηκαν επίσης οι σοροί 51 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους τρεις που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους, όπως επίσης και η σορός ενός στρατιώτη που είχε πεθάνει το 2014.

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