Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία οι Lockheed Martin και Boeing για F-16 και 250 αεροσκάφη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι εταιρείες Boeing και Lockheed Martin βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση έως και 250 αεροσκαφών – εμπορικών και μαχητικών τύπου F-16 – με τις σχετικές παραγγελίες να ενδέχεται να οριστικοποιηθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιλυθεί η πολύχρονη διαφωνία για τα μαχητικά F-35.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των εμπορικών και στρατιωτικών δεσμών, συζητώντας ενδεχόμενες πωλήσεις αεροσκαφών και προσπαθώντας να ξεμπλοκάρουν τις συνομιλίες για τα F-35 – ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, ο Ερντογάν αναμένεται να προωθήσει συμφωνίες συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας. Όπως αναφέρουν Τούρκοι αξιωματούχοι, η Άγκυρα σκοπεύει να προμηθευτεί 40 F-35, 40 F-16 Viper, καθώς και πυρομαχικά όπως βόμβες και πυραύλους. Οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές των F-16 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εργάζεται μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο πάνω σε μια σειρά από σημαντικές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, τονίζοντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεγάλη αγορά Boeing αεροσκαφών και μια συμφωνία για τα F-16, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες για τα F-35 θα έχουν θετική κατάληξη. Υπογράμμισε, επίσης, τη σταθερά καλή προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Ερντογάν.

Η Boeing έχει ήδη συντάξει το βασικό πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Turkish Airlines, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου ή στις επικείμενες διμερείς συνομιλίες που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

Οι συζητήσεις για την αγορά διαφορετικών τύπων αεροσκαφών συνεχίζονται και το τελικό περιεχόμενο των συμφωνιών μπορεί να μεταβληθεί. Ο εκπρόσωπος της Turkish Airlines, Yahya Ustun, επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε συνομιλίες με την Boeing για κάποια παραγγελία, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση.

Οι αεροπορικές συμφωνίες παραμένουν κομβικό στοιχείο στην προσπάθεια του Τραμπ να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, ενισχύοντας τις εξαγωγές της Boeing, η οποία φέτος έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις την ευρωπαϊκή Airbus.

Η μετοχή της Boeing σημείωσε φέτος αύξηση 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία ως το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ ο δείκτης S&P 500 Aerospace & Defense ανέβηκε κατά 35% το ίδιο διάστημα.

Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την κορύφωση πολυετών διαπραγματεύσεων με την Turkish Airlines, η οποία έχει εκφράσει τη φιλοδοξία της να διπλασιάσει σχεδόν τον στόλο της την επόμενη δεκαετία, μετατρέποντας την Κωνσταντινούπολη σε παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο που θα ανταγωνίζεται πόλεις όπως το Ντουμπάι.