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Πάπας Λέων ΙΔ’: Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία - Αλληλεγγύη στη Γάζα
Ειδήσεις
16:20 - 21 Σεπ 2025

Πάπας Λέων ΙΔ’: Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία - Αλληλεγγύη στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας έστειλε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά το τέλος της κυριακάτικης προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Απευθυνόμενος στους χιλιάδες πιστούς που συγκεντρώθηκαν, ανάμεσά τους και αντιπρόσωποι καθολικών ενώσεων με πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξέφρασε τη στήριξή του στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της περιοχής, την οποία χαρακτήρισε «μαρτυρική γη».

«Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», υπογράμμισε ο Πάπας, επαναλαμβάνοντας ότι οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη και όχι νέους κύκλους αίματος. Η αναφορά του έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το πλήθος.

Ο Λέων ΙΔ’ χαιρέτισε επίσης τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από καθολικές κοινότητες ανά τον κόσμο, οι οποίες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους που υποφέρουν στη Γάζα.

Με την παρέμβασή του αυτή, ο ποντίφικας εντάσσει για ακόμη μια φορά τη φωνή του στις διεθνείς εκκλήσεις για τον τερματισμό της βίας και την αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

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