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Κάζακς (ΕΚΤ): Προσεκτική στάση στα επιτόκια - Δεν χρειάζεται βιασύνη για επόμενη κίνηση
Ειδήσεις
21:30 - 21 Σεπ 2025

Κάζακς (ΕΚΤ): Προσεκτική στάση στα επιτόκια - Δεν χρειάζεται βιασύνη για επόμενη κίνηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάρτιν Κάζακς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τόνισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές κινήσεις όσον αφορά την προσαρμογή των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα έχει ήδη πετύχει τον στόχο πληθωρισμού του 2%. 

Σε συνέντευξή του, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας εξήγησε ότι θα ήταν «αφελές» να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής μπορούν να διατηρούν τον πληθωρισμό ακριβώς στο στόχο ανά πάσα στιγμή και πως η ΕΚΤ δεν πρέπει να αντιδρά σε κάθε «επιτυχία ή αποτυχία».

«Δεν χρειάζεται να βιαστούμε και ως κεντρική τράπεζα δεν πρέπει να "αναπηδάμε" σε κάθε συνεδρίαση», δήλωσε ο Κάζακς, προσθέτοντας ότι τα επιτόκια θα προσαρμοστούν μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο. Η ΕΚΤ διατήρησε νωρίτερα αυτό το μήνα το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2% και οι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο Κάζακς, έχουν υποστηρίξει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε ισορροπημένη θέση, με αποτέλεσμα οι οικονομολόγοι και οι αγορές να μειώσουν τις προσδοκίες για άμεσες κινήσεις στα επιτόκια.

Παράλληλα, ο Κάζακς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για μια προσεκτική μείωση των επιτοκίων στο μέλλον, εάν οι οικονομικές προοπτικές το απαιτήσουν. «Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα είναι πολύ πιο πλούσια σε δεδομένα, ιδίως με τις νέες προβλέψεις», δήλωσε, ενώ δεν απέκλεισε μικρές προσαρμογές για τη σταθεροποίηση του βασικού σεναρίου – παρόμοιες με την τελευταία αύξηση των επιτοκίων το 2023, που είχε φέρει το επιτόκιο καταθέσεων στο 4%.

Ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν «εξαιρετικά αβέβαιες». Σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να παρακολουθούνται είναι μια πιθανή «σημαντική και ταχεία» ανατίμηση του ευρώ, οι αποπληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξημένων εισαγωγών από την Κίνα και η εφαρμογή ενός νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με τον ίδιο, μικρές αποκλίσεις από τον στόχο του 2% μπορούν να αγνοηθούν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΚΤ παρουσίασε προβλέψεις για αύξηση των τιμών καταναλωτή το 2027 στο 1,9%, προκαλώντας ανησυχίες σε ορισμένα μέλη του 26μελούς διοικητικού συμβουλίου για πτωτική τάση και κινδύνους μεγαλύτερης υποτίμησης. Από την πλευρά του, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας, Γκεντιμίνας Σίμκους, τάχθηκε υπέρ μιας νέας μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι και να στηριχθεί η οικονομία.

Ο Κάζακς υπογράμμισε ότι, παρά τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για την ανάπτυξη που κυριαρχούνται από γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν πιο ισορροπημένες χάρη στη δημοσιονομική ώθηση στη Γερμανία. Συνολικά, η στάση της ΕΚΤ παραμένει προσεκτική, με στόχο τη σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής και την επίτευξη του στόχου πληθωρισμού χωρίς βιαστικές κινήσεις.

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