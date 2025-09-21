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Λίγο πριν την συμφωνία για το tiktok: Οι Μέρντοχ υποψήφιοι αγοραστές
Επιχειρήσεις
20:59 - 21 Σεπ 2025

Λίγο πριν την συμφωνία για το tiktok: Οι Μέρντοχ υποψήφιοι αγοραστές

Reporter.gr Newsroom
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Η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική ByteDance αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας από Αμερικανούς επενδυτές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πρόγραμμα «The Sunday Briefing» του Fox News, επιχειρηματικά στελέχη όπως ο Όλαχλαν Μέρντοχ, ο Λάρι Έλισον και ο Μάικλ Ντελ συμμετέχουν στη διαδικασία εξασφάλισης της συμφωνίας.

Η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance σε Αμερικανούς πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας το Σάββατο στο Fox News.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok θα τεθούν υπό τον έλεγχο Αμερικανών, ενώ οι Αμερικανοί μέτοχοι θα κατέχουν έξι από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της πλατφόρμας. Επιπλέον, ο αλγόριθμος της εφαρμογής θα παραμείνει υπό αμερικανική εποπτεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η ByteDance θα διατηρήσει το πολύ το 20% της εταιρείας, με το υπόλοιπο να περνά σε νέους επενδυτές όπως η Oracle Corp., η Andreessen Horowitz και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake Management LLC.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 20:38
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