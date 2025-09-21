Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό Κράτος: Η ιστορική κίνηση που αναζωπυρώνει διεθνείς αντιδράσεις

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν την Κυριακή 21/9 το παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση που προέκυψε από την απογοήτευση για τη γενοκτονία στη Γάζα και είχε ως στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών. Μια κίνηση, όμως, που αναμένεται επίσης να προκαλέσει ενόχληση - εκτός από το Ισραήλ- και στον βασικό του σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες - προς το παρόν όμως- δεν έχουν αντιδράσει.

Η απόφαση της Βρετανίας και των άλλων δύο μεγάλων δυτικών χωρών, οι οποίες παραδοσιακά είναι σύμμαχοι του Ισραήλ, τις τοποθέτησε στο πλευρό περίπου 140 άλλων κρατών που υποστηρίζουν επίσης την επιδίωξη των Παλαιστινίων να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο πατριωτικό κράτος στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.

Η απόφαση της Βρετανίας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένου του σημαντικού ρόλου της στη δημιουργία του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα ειρήνης για Παλαιστινίους και Ισραηλινούς, καθώς και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, φτάνει σε νέα βάθη. Οι συνεχείς και αυξανόμενες βομβαρδιστικές επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα, η πρόσφατη επίθεση, η πείνα και η καταστροφή είναι απολύτως απαράδεκτες».

Όπως αναφέρει το Reuters, και άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό μέσα στην εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε σαφές μήνυμα αντίθεσης απέναντι στις διεθνείς πρωτοβουλίες για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας. «Κάθε τέτοια απόπειρα απειλεί την ίδια την ύπαρξή μας», τόνισε, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Αργότερα σε βίντεο του τόνισε προς πάσα κατεύθυνση: «Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

Σε αντίστοιχο κλίμα κινήθηκε και ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας ως «ανταμοιβή για δολοφόνους», αναφερόμενος στη μαχητική οργάνωση Χαμάς, η επίθεση της οποίας τον Οκτώβριο του 2023 προκάλεσε τον σχεδόν διετή πόλεμο. Η επίθεση αυτή κόστισε τη ζωή σε 1.200 άτομα και οδήγησε στη σύλληψη 251 ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Οι Παλαιστίνιοι χαιρετίζουν την αναγνώριση

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, χαιρέτισε την κίνηση, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει ώστε το «Κράτος της Παλαιστίνης να ζει δίπλα στο Κράτος του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας». Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έστειλε επιστολή στον Αμπάς για να επιβεβαιώσει την απόφαση του Λονδίνου, σημειώνοντας ότι η Βρετανία είχε στηρίξει την ίδρυση εβραϊκού κράτους το 1917 ενώ ταυτόχρονα δεσμευόταν να προστατεύει τα δικαιώματα των μη-εβραϊκών κοινοτήτων.

«Επαναβεβαιώνω τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα Παλαιστινιακό Κράτος για τον παλαιστινιακό λαό και τη διαρκή υποστήριξή μας σε μια λύση δύο κρατών, στην οποία Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε στην επιστολή.

«Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Το βήμα αυτό αποτελεί μια απτή απόδειξη της βούλησης να στηριχθούν το διεθνές δίκαιο και οι οικουμενικές ανθρώπινες αξίες.

Η Χαμάς, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες χώρες έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, χαιρέτισε την είδηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωσή της, η ένοπλη ομάδα και πολιτικό κίνημα στη Γάζα αναφέρει: «Αυτή η αναγνώριση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στη γη και τους ιερούς τόπους του, καθώς και για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», σημειώνει το BBC.

Οι χώρες που αντιτίθενται στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του αθώου παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες και θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Παλαιστίνη το καθεστώς που της αξίζει στη διεθνή σκηνή» αναφέρει με ανακοίνωση της η Τουρκική προεδρία, ένας από τους πλέον παραδοσιακούς συμμάχους των Παλαιστινίων.

Οι δυτικές κυβερνήσεις δέχονται πίεση από μέλη των κομμάτων τους και πολίτες που εκφράζουν οργή για τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων στη Γάζα, τις εικόνες πεινασμένων παιδιών και την αδυναμία των κρατών τους να περιορίσουν τις ενέργειες του Ισραήλ, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν οπλισμό.