Ο Πούτιν προτείνει ανανέωση της συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα (22/9) ότι είναι έτοιμος να παρατείνει κατά ένα έτος τη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που διαθέτει κάθε πλευρά, εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πράξει το ίδιο.

Η New START, που περιορίζει τόσο τις στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές όσο και την ανάπτυξη πυραύλων και βομβαρδιστικών αεροσκαφών που βασίζονται σε ξηρά και υποβρύχια, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες να απομένουν μέχρι τη λήξη της, οι διαφορές γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν εμποδίσει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για την ανανέωση ή αναθεώρηση της συνθήκης. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνάψει μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, ενδεχομένως με τη συμμετοχή της Κίνας.

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παρατείνει τη νέα συνθήκη START κατά ένα έτος, προς όφελος της παγκόσμιας μη διάδοσης και για να ενισχυθεί ο διάλογος με την Ουάσινγκτον σχετικά με τη διαδοχή της συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τραμπ θα πράξει το ίδιο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τα αριθμητικά όρια της συνθήκης START για ένα έτος μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», δήλωσε ο Πούτιν. «Στη συνέχεια, με βάση την ανάλυση της κατάστασης, θα λάβουμε απόφαση σχετικά με τη διατήρηση αυτών των εθελοντικών αυτοεπιβαλλόμενων περιορισμών. Πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό θα είναι βιώσιμο μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο και δεν λάβουν μέτρα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υπάρχουσα ισορροπία των δυνατοτήτων αποτροπής».