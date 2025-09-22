Τουρκία: Καταργεί τους πρόσθετους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα ενόψει της συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ

Η Τουρκία ανακοίνωσε την κατάργηση των πρόσθετων δασμών που είχε επιβάλει το 2018 σε σειρά εισαγόμενων προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια εξομάλυνσης των εμπορικών σχέσεων ενόψει της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου, με ανακοίνωση του, υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν τότε αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, με την Άγκυρα να απαντά επιβάλλοντας «πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση» σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα, ποτά, καπνικά, καλλυντικά και τρόφιμα.

Με την κατάργηση των μέτρων, η Τουρκία στοχεύει στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, το οποίο οι δύο πλευρές θέλουν να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κατάργηση των δασμών στέλνει μήνυμα προσέγγισης, ωστόσο οι εκκρεμότητες σε ζητήματα άμυνας και γεωπολιτικής καθιστούν τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ κρίσιμη για τις σχέσεις Άγκυρας–Ουάσιγκτον.

Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με ατζέντα-«φωτιά»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου έχοντας στις αποσκευές του μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines.

Ωστόσο, το μεγάλο αίτημα της Άγκυρας είναι η επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο αποκλείστηκε λόγω της αγοράς ρωσικών συστημάτων S-400. Η απόφαση, πάντως, βρίσκεται στα χέρια του αμερικανικού Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και η αναβάθμιση του στόλου με μαχητικά F-16.

Γεωπολιτικές ισορροπίες σε Γάζα και Συρία

Πέρα από τα εμπορικά και αμυντικά ζητήματα, οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα εστιάσουν και στις κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα και στη Συρία.

Η Τουρκία επιδιώκει την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό, προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή τους και να υπάρξει σταθερότητα στα νότια σύνορά της.