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ΥΠΠΟ: Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού
Ειδήσεις
15:56 - 22 Σεπ 2025

ΥΠΠΟ: Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε οικειοθελώς στην επιστροφή 86 ελληνικών αρχαιοτήτων. 

Τα έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν το χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας ειδώλια, αγγεία, χάλκινα και αργυρά σκεύη, κράνη, πήλινα και χρυσά νεκρικά αντικείμενα, καθώς και σημαντικά δείγματα αττικής κεραμικής.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στο φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο, θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεκμηρίωσης και καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.

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