Παπασταύρου: Η Ελλάδα στρατηγικός ενεργειακός κόμβος με διεθνή αναγνώριση

Η Αμερική αναγνωρίζει τη χώρα μας ως έναν ενεργειακό κόμβο, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε την Ελλάδα ως ανερχόμενο ενεργειακό κόμβο με σημαντικές γεωπολιτικές προοπτικές, έδωσε διαβεβαιώσεις για έλεγχο στις τιμές ρεύματος, και τοποθετήθηκε μετριοπαθώς σε πολιτικά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και τη στρατηγική σημασία των ενεργειακών επενδύσεων.

Ενέργεια & ΗΠΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η Αμερική αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο τονίζοντας: «Είναι σαφές ότι η Αμερική αναγνωρίζει την χώρα μας ως έναν ενεργειακό κόμβο, αναγνωρίζει τις υποδομές που έχει η πατρίδα μας στην Ρεβυθούσα, στην Αλεξανδρούπολη ως υποδομές που επιτρέπουν στο αμερικανικό φυσικό αέριο να έρθει και να βρει το δρόμο του προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης σε μια κατεύθυνση απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο οπότε οι σχέσεις μας με τα ενεργειακά είναι ένας πυλώνας σταθερότητας που εμβαθύνει τις σχέσεις μας με την Αμερική».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron τόνισε: «Είναι σαφές ότι η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron και η έλευση του Αμερικάνου υπουργού την ημέρα που εκδηλώθηκε αυτό το ενδιαφέρον είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η οποία έχει και οικονομικό και γεωπολιτικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Είναι μια de facto ενίσχυση και αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων γιατί το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο αγγίζει ένα μέρος των δύο οικοπέδων οπότε είναι σαφές ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron μας δημιουργεί ένα διπλωματικό αποτρεπτικό κεφάλαιο καθώς αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού. Οι πρώτες έρευνες θα είναι σε βάθος δύο με τρία χρόνια, θα ξέρουμε τότε το εύρος και την ποιότητα των κοιτασμάτων και αν επιβεβαιωθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τότε η χώρα μας και οι Έλληνες και Ελληνίδες θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια ενεργειακή αυτάρκεια και έσοδα οικονομικά τα οποία θα μας επιτρέπουν να έχουμε μια πολύ καλύτερη αναπτυξιακή πορεία».

Ρεύμα & τιμολόγια

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι βελτιώσεις στη χονδρική τιμή πρέπει να περνούν στη λιανική αναφέροντας: «Πέρυσι το καλοκαίρι βιώσαμε στην Ελλάδα ένα απαράδεκτο φαινόμενο, είχαμε τιμές διπλάσιες από ότι είχαν χώρες της κεντρικής Ευρώπης αυτό αποτέλεσε αντικείμενο επιστολής του Πρωθυπουργού και φέτος το καλοκαίρι το φαινόμενο αυτό δεν επαληθεύτηκε, έκλεισε η ψαλίδα. Η ψαλίδα που έκλεισε τον Αύγουστο την είδαμε να μεταφράζεται σε χαμηλότερη λιανική τον Σεπτέμβριο. Θα περιμένουμε στο τέλος του μήνα να δούμε που θα κλείσει η τιμή όμως ένα είναι σίγουρο ότι το κόστος της ενέργειας είναι ένας πονοκέφαλος και είναι μια προτεραιότητα για εμάς για κάθε νοικοκυριό και τις ελληνικές επιχειρήσεις και ο πρωθυπουργός το είπε χωρίς κανένα περιθώριο κάποιος να το μεταφράσει διαφορετικά ότι οποιεσδήποτε βελτιώσεις της τιμής της χονδρικής θα πρέπει να περνάνε στη λιανική, αν δεν περνάνε με την βούληση των εταιρειών η κυβέρνηση θα ενεργεί».

Στην ερώτηση για πιθανή επιδότηση απάντησε: «Η κυβέρνηση από το 2019 έχει χρησιμοποιήσει 4-5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους έχει παρέμβει, τον ποιο από τους 5 θα επιλέξει … ένα είναι σίγουρο ότι έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται παρεμβαίνει για το όφελος του καταναλωτή. Η λιανική μεταφράζει την τιμή που έχουμε σε όλο το μήνα από την χονδρική που παίρνουμε από την Ευρώπη, είναι μια άμεση αντανάκλαση, στο βαθμό που αυτό δεν θα συμβεί τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει».

Αναφορικά με το αν θα παρέμβει και στα επαγγελματικά τιμολόγια, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Υπήρξε ένα πρόγραμμα επιδότησης για την αύξηση που υπήρχε πέρυσι τον χειμώνα, έτρεξε τον Ιούνιο και νομίζω ότι συμμετείχαν γύρω στις 200.000 επιχειρήσεις. Η ΝΔ είναι μια κορυφαία πολιτική παράταξη εδώ και πενήντα χρόνια γιατί έχει σαν πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες των πολλών όχι των λίγων και η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη όποτε έχει χρειαστεί ότι έχει παρέμβει και θα παρεμβαίνει προς όφελος των πολλών».

Παρεμβάσεις για το πολεοδομικό ζήτημα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος εξήγγειλε την κατάθεση ενιαίου Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας που θα αντικαταστήσει 170 διάσπαρτους νόμους, με στόχο διαφάνεια, ταχύτητα και ψηφιοποίηση διαδικασιών τονίζοντας: «Έχουμε μια κανονιστική ασάφεια όσον αφορά τα πολεοδομικά. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε διατάξεις αλληλοσυμπληρώμενες, αλληλοκαλυπτόμενες, αποφάσεις του ΣτΕ που έρχονται να βγάλουν διατάξεις αντισυνταγματικές όλα αυτά είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος καταρχήν για τον πολίτη για να μπορεί να ξέρει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Η κανονιστική ασάφεια είναι δεκαετιών γιατί έχουμε μια νομοθεσία η οποία ήταν διάσπαρτη και υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία ενιαίας εφαρμογής. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα μας θα έρθει στη Βουλή για πρώτη φορά ένας ενιαίος κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας. 170 διαφορετικοί νόμοι θα γίνουν ένας κώδικας. Κάνουμε έναν ενιαίο κώδικα για να μπορεί ο πολίτης να ξέρει τι ισχύει. Για πρώτη φορά αυτός ο κώδικας θα μπορεί κανείς να τον προσεγγίζει δωρεάν ηλεκτρονικά», ενώ πρόσθεσε: «Λύσαμε την εκκρεμότητα με τους οικισμούς, προχωρούμε τα τοπικά πολεοδομικά για να αποκτήσουμε έναν πολεοδομικό χάρτη σε όλη την Ελλάδα και συγχρόνως έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για μια σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση που είναι τον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομικών. Αυτό είναι να θέμα που θα συζητήσουμε και με την ΚΕΔΕ την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η μεταρρύθμιση που συζητάμε και σχεδιάζουμε με το υπουργείο Εσωτερικών και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μια μεταρρύθμιση ποιοτική, δεν είναι να πάρεις κάτι από εδώ και να το πας εκεί, είναι να χρησιμοποιήσεις τον ενιαίο κώδικα, την ψηφιοποίηση που γίνεται, τα ψηφιακά εργαλεία που έχεις και να μπορέσεις να κάνεις τις πολεοδομικές ενέργειες πιο γρήγορες και πιο διαφανείς για τον πολίτη. Είμαι σίγουρος ότι η ΚΕΔΕ όταν παρουσιάσουμε αυτά που σχεδιάζουμε θα δει ότι όχι μόνο δεν απομονώνεται η τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά συνεργαζόμαστε».

Αναφερόμενος στην πιθανότητα επαναπροσέγγισης στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ότι οι πρώην πρωθυπουργοί αποτελούν «κεφάλαιο για την πατρίδα» και η αξιοποίησή τους ανήκει στον πρωθυπουργό. Για τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε σχολιασμό, ενώ για την ένταξη Λοβέρδου είπε ότι η ΝΔ μπορεί να συνεργαστεί με όσους συμμερίζονται τις αρχές της. Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι «οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη» για την περίοδο 2015-2019.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -Κύπρου, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, του κ. Κεραυνού, δεν βοήθησαν έστειλαν ένα αντιφατικό μήνυμα. Στις 10 Σεπτεμβρίου η κα φον ντερ Λαιεν μίλησε στην ΕΕ εκεί ανέφερε οκτώ μεγάλες ενεργειακές πρωτοβουλίες για την Ευρώπη. Η Νο2 προτεραιότητα είναι η διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Δηλαδή η ΕΕ αναβαθμίζει την αξία της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θέλω να ελπίζω ότι το έργο αυτό επειδή είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και σημαντικό για την Ευρώπη θα προχωρήσει. Η Ελλάδα προχωράει και στις δικές της διασυνδέσεις, έγινε δοκιμαστικά το καλοκαίρι, ολοκληρώνεται τώρα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Ιστορικό έργο, είναι ανάλογο με το μετρό της Θεσσαλονίκης, είναι ένα έργο που για δεκαετίες το συζητούσαμε, το έφτιαξαν Έλληνες μηχανικοί και τώρα πάμε για διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο».