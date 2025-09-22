NIS: Η σέρβικη πετρελαϊκή μειώνει την συμμετοχή της Gazprom Neft για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις

Η ρωσική Gazprom Neft προχώρησε σε μείωση της συμμετοχής της στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, μεταβιβάζοντας ποσοστό 11,3% σε άλλη ρωσική εταιρεία, την Intelligence, με έδρα την Αγία Πετρούπολη, η οποία επίσης ανήκει στον ενεργειακό όμιλο Gazprom.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της NIS, καθώς το Βελιγράδι επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις παραδοσιακές του σχέσεις με τη Ρωσία και τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει από τις αρχές του 2025 ότι θα επιβάλουν κυρώσεις στη NIS, εφόσον το ποσοστό της Gazprom Neft παραμείνει άνω του 50%. Η ρωσική εταιρεία έχει συμπεριληφθεί στη «μαύρη λίστα» της Ουάσινγκτον, καθώς κατηγορείται ότι συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ είχαν μέχρι σήμερα αναβάλει έξι φορές την εφαρμογή των μέτρων, κατόπιν αιτημάτων της σερβικής κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει τη στρατηγικής σημασίας ενεργειακή εταιρεία. Ωστόσο, η τελευταία προθεσμία που έχει δοθεί λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου, με τις διαθέσιμες ενδείξεις να δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση.

Μετά τη μεταβίβαση, η μετοχική σύνθεση της NIS διαμορφώνεται ως εξής:

Gazprom Neft: 44,9%

Σερβικό Δημόσιο: 29,9%

Intelligence (Gazprom): 11,3%

Λοιποί επενδυτές: το υπόλοιπο ποσοστό.