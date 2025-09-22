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Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Συνεδρίαση χωρίς το Ισραήλ λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς
Ειδήσεις
20:35 - 22 Σεπ 2025

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Συνεδρίαση χωρίς το Ισραήλ λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην αυριανή συνεδρίαση (23/9) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η ημερομηνία συμπίπτει με τον εορτασμό του Ρος Χασανά, της εβραϊκής πρωτοχρονιάς.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή της χώρας του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά», σημείωσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης.

Το Ισραήλ είχε ζητήσει να μεταφερθεί η συζήτηση σε άλλη ημερομηνία, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, της Σιέρα Λεόνε και της Σομαλίας, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ντάνον υπογράμμισε: «Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ».

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να απευθυνθεί την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζοντας τις θέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

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