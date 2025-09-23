Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο μετά από εμφάνιση αγνώστων drones

Τα διεθνή αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο επαναλειτούργησαν σήμερα, Τρίτη 23/9, μετά το πολύωρο κλείσιμό τους χθες λόγω παρουσίας αγνώστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο.

Στη πρωτεύουσα της Δανίας, το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για περίπου τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν σε επικίνδυνη εγγύτητα. «Τα drones εξαφανίσθηκαν και το αεροδρόμιο είναι και πάλι ανοιχτό», δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Γιάκομπ Χάνσεν.

Η δανική αστυνομία χαρακτήρισε τον χειριστή των drones «ικανό και εξοικειωμένο», χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπισθεί ύποπτοι. «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κάποιον με τις γνώσεις, τη βούληση και τα εργαλεία να επιδειχθεί κατ’ αυτό τον τρόπο», σημείωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν. Ο ίδιος τόνισε πως είναι πολύ νωρίς να διαπιστωθεί αν τα περιστατικά στη Δανία και στη Νορβηγία σχετίζονται μεταξύ τους.

Στο Όσλο, το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για τρεις ώρες, καθώς καταγράφηκαν δύο drones στον εναέριο χώρο. Η λειτουργία του αποκαταστάθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στις 03:15 τοπική ώρα (04:15 ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, πολλές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια, ενώ καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναμένονται και σήμερα, μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η αεροπορική κυκλοφορία.

Δανικές και νορβηγικές αρχές συνεργάζονται στενά για τη διερεύνηση των περιστατικών, με τη συνδρομή του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Η προέλευση των drones παραμένει άγνωστη, ενώ δεν αποκλείεται καμία εκδοχή. «Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης», παραδέχθηκε ο Χάνσεν.