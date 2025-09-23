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MEVACO: Στρατηγική επέκταση στον κλάδο των αμυντικών συστημάτων με επένδυση €10 εκατ.
Ανακοινώσεις
09:56 - 23 Σεπ 2025

MEVACO: Στρατηγική επέκταση στον κλάδο των αμυντικών συστημάτων με επένδυση €10 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MEVACO ΑΕ.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, γνωστοποιεί ότι η Διοίκηση αποφάσισε:
  • Την ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., σε ιδιόκτητη οικόπεδη έκταση 26 στρεμμάτων, όμορη των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεών της.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εντός του νέου κτιρίου των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής αμυντικών συστημάτων, στον οποίο η Εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη παραγωγικά, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Ο χρόνος υλοποίησης εκτιμάται σε 12 μήνες, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αδειών.

Η νέα αυτή επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας για αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας στον κλάδο αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της στον συγκεκριμένο κλάδο, αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του.

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