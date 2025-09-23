Χρηματιστήριο: Προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Wall Street

Με συστημική τραπεζική αντεπίθεση το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης στο ΧΑ (ΓΔ 2042 +0,60%) εν μέσω θετικών εκθέσεων από διεθνείς κυρίως οίκους (τελευταία της Mediobanca) αλλά και πληροφοριών που διακινούνται για κινητικότητα γύρω από νέες συμφωνίες εντός και εκτός κλάδου.

Συνέχεια στην ανοδική κίνηση και από τον όμιλο Βιοχάλκο (ΒΙΟ, ΕΛXΑ, CENER), σε νέο ιστορικό υψηλό η ΜΠΕΛΑ και ο AKTR.

Παραμένουν οι δυσκολίες για την MTLN παρά την είσοδό της στον FTSE100, όπως και στα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ, ΜΟΗ), αναταράξεις σε ΑΡΑΙΓ και ΔΑΑ σε αντίθεση με τα στοιχεία οκταμήνου που δημοσιεύονται και δείχνουν σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 12,5% (12,2 δις) αλλά και της δαπάνης/τουρίστα στα 626 ευρώ (από 574 το 2024).

Εξαιρετική συνεδρίαση για την ΙΝΛΟΤ που δείχνει να σπάει την πολυετή αντίσταση των 1,25 ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για νέα ομόλογα ύψους 850 εκ. (σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) στο πλαίσιο της εξαγοράς της Bally’s.

Στην παραπάνω μεγάλη έκδοση θα πρέπει να προσθέσουμε και την αντίστοιχη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκ. (εύρος επιτοκίου 3,20-3,50%) αλλά και την προσθήκη της ΕΥΡΩΒ ομολόγου λήξης του 2028 ύψους 200 εκ. (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης) που στο σύνολο αποτελεί ρεκόρ εταιρικών εκδόσεων σε μια εβδομάδα ύψους 1,5 δις περίπου.

Με τις ανακοινώσεις έως αύριο αποτελεσμάτων εξαμήνου από ΜΠΕΛΑ και ΕΥΔΑΠ ολοκληρώνονται οι εταιρίες του FTSE , ακολουθούν ΑΔΜΗΕ και αρκετές μετοχές χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης (ΑΕΜ, ΦΑΙΣ, DIMAND κα).

Στα γενικότερα – και σίγουρα σπουδαιότερα – σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην ΝΥ στο περιθώριο της συνεδρίασης των ΗΕ, με αρκετά καυτά θέματα στην ατζέντα και με οξυνόμενη τελευταία την διάθεση από την γείτονα.

Ο ΓΔ εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων παγκοσμίως (εβδομάδα +0,6% , μήνας +1% , χρόνος +39%) με εμφανή την προσπάθεια του δείκτη να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές που δεν βρίσκονται στο καλύτερο φεγγάρι τους – ελέω και των πολιτικών και δημοσιονομικών θεμάτων - και να ακολουθήσει ουσιαστικά τον ρυθμό των αμερικανικών που είναι σε ξεκάθαρα ανοδικό momentum.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης