Επίθεση με drones στην Κοπεγχάγη: Για δολιοφθορά κάνει λόγο η Δανία

Η εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προκάλεσε χθες το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης χαρακτηρίζεται ως η πιο σοβαρή επίθεση που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα υποδομή της Δανίας, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για «σημαντική απειλή δολιοφθοράς» και σημειώνουν ότι, αν και ενδεχομένως η χώρα δεν θα δεχθεί άμεση επίθεση, η πίεση που ασκείται μέσω τέτοιων ενεργειών αποσκοπεί στην εκτίμηση των αντιδράσεων των αρχών.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET), Φλέμινγκ Ντρέγιερ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση και λήψη μέτρων ασφαλείας.

Η αστυνομία διερευνά διάφορα σενάρια για την προέλευση των drones, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να εκτοξεύθηκαν από πλοία, όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει αν η Ρωσία ευθύνεται για την παραβίαση του εναέριου χώρου, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. «Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Η Δανία παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εντατικές έρευνες για την προέλευση και τα κίνητρα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών θεωρείται ύψιστης σημασίας.