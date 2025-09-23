Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΔΑ και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία

Ένα Μνημόνιο ευρείας και πολυδιάστατης συνεργασίας συμφωνήθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας από την ακαδημαϊκή κοινότητα προς τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στη χώρα.

Με στόχο τη σύσφιξη των δεσμών και την επιτάχυνση των συνεπαγόμενων συμφωνιών εξειδίκευσης, το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, και τον Πρόεδρο του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγι Πιστιόλα.

Στη συνάντηση εργασίας που προηγήθηκε, με εκπροσώπηση όλων των Σχολών του ΠΑΔΑ, ο Πρύτανης, κ. Καλδής, υπογράμμισε την ανάγκη στενής διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Τόνισε ότι η παρακαταθήκη των Ιδρυμάτων που διαδέχθηκε το ΠΑΔΑ προσδίδει στο Πανεπιστήμιο συγκριτικό πλεονέκτημα τεχνολογικού χαρακτήρα και καλής συνεργασίας με την αγορά, καθιστώντας το ικανό να προσφέρει λύσεις και να στηρίξει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Με 27 Τμήματα στις 7 Σχολές του, το Πανεπιστήμιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή του.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, σημείωσε: «Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη, την επιβράβευση και την ενθάρρυνση ενεργειών που ενώνουν τον ακαδημαϊκό με τον επιχειρηματικό χώρο. Η Πρωτοβουλία θεωρεί καθοριστική τη συνεργασία των Μελών της με τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του «brain drain», να καλλιεργηθεί η γνώση και η εκπαίδευση της νέας γενιάς γύρω από την αμιγώς Ελληνική Επιχειρηματικότητα και Παραγωγή και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας προς τα ελληνικά προϊόντα».

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητής Σταύρος Καμινάρης, τόνισε ότι «η ανάπτυξη μιας χώρας και η ευημερία των πολιτών της, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έναν στιβαρό πρωτογενή τομέα».

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, επεσήμανε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο περιβάλλον, παραμελώντας τη σταθερή οικονομική βάση της χώρας. Σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να σταθεί αρωγός στις ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένης της σημασίας τους για την οικονομία, και πρότεινε τη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Ελληνικές Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη». Παράλληλα, πρότεινε τη διεξαγωγή μελέτης για την αποτύπωση και ανάδειξη της συνεισφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία.

Αφετηρία του Μνημονίου αποτέλεσε η δράση της Καθηγήτριας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μέλους της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του ΠΑΔΑ, Ανδρονίκης Κάβουρα, η οποία τόνισε τη δυναμική του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του, επισημαίνοντας ότι «ο καθένας ξεχωριστά και όλοι/ες μαζί μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της συνεργασίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη εκατέρωθεν».