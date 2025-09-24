Παρεμβολές GPS σε πτήση με την Υπουργό Άμυνας της Ισπανίας – Νέες κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας

Ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με την Υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες υπέστη παρεμβολές στο GPS καθώς πετούσε κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθ' οδόν προς τη Λιθουανία, ανακοίνωσε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μαζί με τη Ρόμπλες, στο αεροσκάφος επέβαιναν συγγενείς Ισπανών αεροπόρων που συμμετέχουν στην αποστολή επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής, στα σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το ισπανικό απόσπασμα, γνωστό ως αποστολή Vilkas (από τη λιθουανική λέξη για τον "λύκο"), αποτελείται από οκτώ μαχητικά Eurofighter, τα οποία σταθμεύουν στο αεροδρόμιο του Σιαουλιάι από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τα ισπανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν οκτώ φορές για να αναγνωρίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας την Τετάρτη.

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, ως απάντηση στην κατάρριψη drones από την Πολωνία που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της νωρίτερα μέσα στον μήνα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το αεροπλάνο δεν ήταν ειδικά στοχοποιημένο;

Πηγή του Υπουργείου Άμυνας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύεται πως το αεροπλάνο στοχοποιήθηκε και ότι τέτοιες παρεμβολές είναι συνηθισμένες στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Το αεροσκάφος διαθέτει κρυπτογραφημένο σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι η προσπάθεια παρεμβολής δεν επηρέασε την πτήση, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ρόμπλες, μετά την προσγείωση στη βάση του Σιαουλιάι, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Λιθουανή ομόλογό της, Ντοβίλε Σακαλιένιε.

«Θεωρούμε απαραίτητο να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων μας να ταξιδεύουμε και να πετάμε ελεύθερα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια χωρίς να βιώνουμε ό,τι βιώσαμε σήμερα το πρωί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχει πραγματική απειλή. Υποστήκαμε αυτή την παρεμβολή», είπε σε συνέντευξη Τύπου με την Λιθουανή υπουργό.

Ένας γείτονας που δεν τηρεί τους κανόνες

Η Σακαλιένιε δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί άλλη μία απόδειξη πως η Ρωσία είναι «ένας γείτονας που δεν τηρεί τους διεθνείς κανόνες ούτε ενδιαφέρεται για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει».

Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά από παρόμοιο συμβάν κατά το οποίο το GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρεμποδίστηκε καθ’ οδόν προς τη Βουλγαρία, στις 31 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι οι βουλγαρικές αρχές υποπτεύονται ότι η παρεμβολή οφειλόταν σε ρωσική εμπλοκή.

Η Εσθονία και η γειτονική Φινλανδία έχουν επίσης κατηγορήσει τη Ρωσία για παρεμβολές σε συστήματα GPS στον εναέριο χώρο της περιοχής. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη με δίκτυα επικοινωνίας και δορυφόρους.

Ο στρατός της Φινλανδίας έχει δηλώσει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί παρεμβολές GPS στην περιοχή για να προστατεύσει τα λιμάνια πετρελαίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλα στρατηγικά σημεία στη Βαλτική Θάλασσα από επιθέσεις ουκρανικών drones.

Τα περισσότερα σύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν αισθητήρες και πρόσθετα μέσα για να προσδιορίζουν τη θέση τους εκτός του GPS, κάτι που τους επιτρέπει να πετούν ακόμη και όταν υπάρχουν παρεμβολές.

Ένας διοικητής του ισπανικού αεροσκάφους δήλωσε στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν με τη Ρόμπλες ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα όταν πετούν κοντά στο Καλίνινγκραντ, τόσο για στρατιωτικά όσο και για πολιτικά αεροσκάφη, και ότι το ισπανικό αεροσκάφος μπορούσε να πλοηγηθεί και μέσω στρατιωτικών δορυφόρων.