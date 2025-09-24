Πεσκόφ σε Τραμπ: Η Ρωσία είναι αρκούδα, όχι χάρτινη τίγρης - Αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν επιχειρηματίας

Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση από το να συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υποστήριξε ότι η Ουκρανία, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη που έχει χάσει.

Ο Πεσκόφ απέρριψε με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του Τραμπ περί «χάρτινου τίγρη», τονίζοντας ότι «η Ρωσία είναι αρκούδα και όχι χάρτινη τίγρης» προσθέτοντας ότι «Χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν». Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει με «σταθερή και προφανή δυναμική» την προέλασή του στο πεδίο των μαχών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επέκρινε, επίσης, τον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει τον πόλεμο από επιχειρηματική σκοπιά, επιδιώκοντας, όπως είπε, να προωθήσει τις πωλήσεις αμερικανικού πετρελαίου σε υψηλότερες τιμές.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ακόμη σκληρή ρητορική κατά της Μόσχας, απείλησε με νέες κυρώσεις τη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε «χάρτινο τίγρη», επικαλούμενος τις σημαντικές απώλειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει υποστεί στο ουκρανικό μέτωπο.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει την ένταση που εξακολουθεί να κυριαρχεί στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Μόσχας, με φόντο την παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.