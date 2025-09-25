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Τσαβδαρίδης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διαμόρφωση μίας αγοράς με διαφάνεια και χωρίς αισχροκέρδεια
Πολιτική
19:04 - 25 Σεπ 2025

Τσαβδαρίδης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διαμόρφωση μίας αγοράς με διαφάνεια και χωρίς αισχροκέρδεια

Reporter.gr Newsroom
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«Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη επίγνωση των πιέσεων που υφίστανται τα νοικοκυριά, παρενέβη αποφασιστικά για να βάλει φρένο στην αισχροκέρδεια και να προστατεύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Καμία ρύθμιση, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γι’ αυτό και επενδύσαμε συστηματικά στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, η οποία συστάθηκε με το ν. 4712/2020», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαμουλάκη με θέμα την ενίσχυση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ώστε να μπορεί να ελέγξει την αθέμιτη κερδοφορία.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην απάντησή του αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως το «Παρατηρητήριο Τιμών» και το «Καλάθι του Νοικοκυριού», τα οποία όπως τόνισε: «συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και έδωσαν στους καταναλωτές ένα πρακτικό εργαλείο άμεσης σύγκρισης και επιλογής. Με το άρθρο 54, μάλιστα, του ν. 5045/2023 απαγορεύτηκαν τα υψηλότερα περιθώρια μικτού κέρδους από αυτά που ίσχυαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021 για προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Το πλαφόν αυτό ίσχυσε αρχικά έως 31 Δεκεμβρίου 2023 ενώ παρατάθηκε διαδοχικά έως 30 Ιουνίου 2025 και κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαφόν εργάστηκαν στην ΔΙΜΕΑ συνολικά 118 άτομα, δηλαδή πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που προβλέπονταν στο οργανόγραμμα του Υπουργείου».

Επιπλέον έκανε αναφορά στην ενίσχυση της στελέχωσης της ΔΙΜΕΑ, καθώς και στα νέα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης που έχει στην διάθεσή της και τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο χωρίς τη χρήση κλιμακίων επί τόπου ελέγχου καθώς και την υποβολή καταγγελιών. «Απόδειξη της ουσιαστικής ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού της ΔΙΜΕΑ είναι ότι από το 2021 έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, τα οποία βεβαιώθηκαν στην ΑΑΔΕ και εισπράττονται», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε λέγοντας ότι: «συνολικά, κατά την τριετία 2023–2025, ελέγχθηκαν 23.212 κωδικοί προϊόντων, διαπιστώθηκαν 904 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 16.147.996 ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αποδεικνύουν ότι η ΔΙΜΕΑ λειτούργησε μεθοδικά, αποτελεσματικά και με συνέπεια».

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, έχουν αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτουν όχι μόνο τα αναγκαία εργαλεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά –το κυριότερο– τη βούληση να προστατεύσουν τους καταναλωτές και να αναχαιτίσουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

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