Χρυσοχοΐδης: Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας «δεν είναι παιχνίδι»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τη σύλληψη τεσσάρων οδηγών για συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας επισήμανε ότι πρόκειται για αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά που υπερβαίνει την απλή παραβίαση του ΚΟΚ, καθώς θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ακόμα, τόνισε ότι η ποινική δικαιοσύνη καλείται να αντιμετωπίσει όσους μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστα αγώνων, εκτονώνοντας προσωπικά απωθημένα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας με μηχανές μεγάλου κυβισμού δεν είναι παιχνίδι. Φαινόμενα, όπου οδηγοί οργανώνουν αυτοσχέδιους αγώνες, μέσω διαδικτυακών καλεσμάτων, αποτελούν μια άκρως επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των ίδιων των οδηγών, όσο και των υπόλοιπων συμπολιτών μας.

Σήμερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μετά από έλεγχο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβε 4 οδηγούς, οι οποίοι, κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι μηχανές κατασχέθηκαν και οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ανοχές της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Η προσπάθειά μας να συνετιστούν, επίσης. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα. Τον λόγο έχει τώρα η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους».