WSJ: Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως είναι διατεθειμένος να εξετάσει την πιθανότητα άρσης των περιορισμών στη χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία για πλήγματα σε ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται ανώτερους Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, δεν δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα αυτά ειπώθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο ηγετών στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι, κατά τις πηγές που επικαλείται η WSJ, ζήτησε περισσότερους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, καθώς και την άδεια χρήσης τους εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας. Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να πάρει κάποια οριστική απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το δημοσίευμα δεν είναι παρά μία ακόμη ψηφίδα στη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει σχετικά με τη μεταστροφή του Τραμπ και τις προθέσεις του σε αυτή τη φάση. Πάντως, εάν τελικά προχωρήσει, θα μιλάμε για μία μεγάλη αναθεώρηση της πολιτικής των ΗΠΑ, η οποία μέχρι τώρα εμπόδιζε τη χρήση αμερικανικών όπλων – όπως οι πύραυλοι Atacms – για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ουκρανία που ζητούσε περισσότερη ελευθερία κινήσεων απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι ζήτησε συγκεκριμένα και πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν εμβέλεια από 900 έως 1.500 μίλια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Axios, πρόκειται για ένα αίτημα που συζητείται πλέον ενεργά, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να τους παραχωρήσει, μαζί με άλλα συστήματα μακράς εμβέλειας.

Ουκρανική αντιπροσωπεία πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για συζητήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, και τον υφυπουργό Άμυνας Elbridge Colby, οι οποίοι χειρίζονται τα σχετικά αιτήματα του Κιέβου. Αυτοί οι δύο αξιωματούχοι είναι, επίσης, υπεύθυνοι για τη μέχρι σήμερα άρνηση χορήγησης άδειας για χρήση των Atacms εντός ρωσικού εδάφους.

Εφόσον τελικά εγκριθεί η παροχή Tomahawk υψηλής ακρίβειας, αυτό θα αποτελέσει σοβαρή αναβάθμιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Εναλλακτικά, συζητείται η ενίσχυση των ήδη περιορισμένων αποθεμάτων Atacms ή η παροχή άλλων συστημάτων από το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Πώς ερμηνεύεται η μεταστροφή του Τραμπ

Σύμφωνα με τη WSJ, ο Τραμπ διατηρεί την ελπίδα ότι η Μόσχα θα δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά απογοητευμένος από την έλλειψη διπλωματικής προόδου, εμφανίζεται πλέον πιο πρόθυμος να εντείνει τη στρατιωτική πίεση στον Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι – σύμφωνα με την WSJ – ερμηνεύουν τη δήλωσή του περί ανάκτησης εδαφών από την Ουκρανία και επαναφοράς της στα προ του πολέμου σύνορα ως μία προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο για διαπραγματεύσεις.

Στις Βρυξέλλες, η μεταστροφή του έτυχε θερμής υποδοχής, αφού ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα σύγκλισης ΗΠΑ και Ευρώπης και χάραξης κοινής γραμμής απέναντι στη Μόσχα. Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που εφιστούν την προσοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται παρά για έναν ακόμη ελιγμό του Αμερικανού προέδρου, προκειμένου οι ΗΠΑ να αποσυρθούν εντελώς από τη βοήθεια απέναντι στην Ουκρανία και να την αφήσουν εξολοκλήρου στην ΕΕ. Ένας εξ αυτών είναι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αντιμετώπισε με μεγάλο σκεπτικισμό την αποστροφή του Τραμπ πως με τη βοήθεια της ΕΕ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα της τα εδάφη.

Από την άλλη, ο Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ, έχει γίνει πιο επιφυλακτικός ως προς τη δυνατότητα της Ρωσίας να κερδίσει τον πόλεμο, ιδίως μετά τις αποτυχίες της να κατακτήσει σημαντικά εδάφη από την εισβολή του 2022 και έπειτα. Παράλληλα, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εντείνει τις πιέσεις τους προς τον Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης.

Μετά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του εξήρε την «αποφασιστικότητα του Τραμπ να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου», χαρακτηρίζοντάς τον «παράγοντα αλλαγής» στην πορεία της σύγκρουσης.