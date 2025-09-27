Διπλή αναβάθμιση της ισπανικής οικονομίας από Moody’s και Fitch

Η Ισπανία πέτυχε σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας, καθώς οι οίκοι Moody’s και Fitch Ratings αύξησαν κατά ένα σκαλοπάτι την αξιολόγησή της, σε A3 και A αντίστοιχα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Moody’s τόνισε ότι «η οικονομική δύναμη της Ισπανίας βελτιώνεται χάρη σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης, στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, γεγονός που αυξάνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας». Η Fitch επιβεβαίωσε ότι η ισπανική οικονομία «έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και υπερέχει σημαντικά σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης».

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναβάθμιση της S&P Global Ratings και εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανάκαμψης για χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία, ενώ παράλληλα η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και δημοσιονομικά προβλήματα.

Ωστόσο, η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικά αδιέξοδα. Από τις εκλογές του 2023, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πλειοψηφία για την ψήφιση νομοθεσίας και του προϋπολογισμού του 2025. Η Fitch επισήμανε αυτή την «πολιτική αδυναμία» ως πιθανό ρίσκο.

Παρά τις προκλήσεις, η ισπανική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική. Από το 2021, καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης ανώτερους άλλων μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, τροφοδοτούμενη από τον τουρισμό, τις χαμηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος, υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο της ευρωζώνης (1,2%). Η στατιστική υπηρεσία INE αναθεώρησε πρόσφατα την ανάπτυξη του β’ τριμήνου στο +0,8%.

Οι αγορές αντανακλούν την εμπιστοσύνη στην Ισπανία: το spread των 10ετών ομολόγων της σε σχέση με τα γερμανικά έχει μειωθεί στις 57 μονάδες βάσης. Ήταν από πάνω από 130 μονάδες βάσης το 2022. Ωστόσο, το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό (102,3% του ΑΕΠ τον Ιούλιο), αν και έχει μειωθεί από το 124,2% της περιόδου της πανδημίας.

Ο υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε: «Οι τρεις αναβαθμίσεις μέσα σε δύο εβδομάδες δείχνουν την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξή μας και τις θετικές προοπτικές για την οικονομία. Αυτό θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές στις εκδόσεις ομολόγων μας».