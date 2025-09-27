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Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο από το βράδυ του Σαββάτου (27/9)
Ειδήσεις
13:26 - 27 Σεπ 2025

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο από το βράδυ του Σαββάτου (27/9)

Reporter.gr Newsroom
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Από απόψε το βράδυ (27/9) έως και το βράδυ της Κυριακής (28/9), αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα), σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα:

Αττική

Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν. Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ (ανατολικά τοπικά 7), με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 15–26°C.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ανατολικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία: 15–24°C.

Μακεδονία – Θράκη

Παροδικές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ (τοπικά 6), εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 14–24°C (δυτική Μακεδονία χαμηλότερη κατά 2–3°C).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Σταδιακή αύξηση νεφώσεων με τοπικές βροχές. Από αργά το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία. Ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία: 15–27°C.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ (τοπικά 7), εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 13–27°C.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ασθενείς τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ (Κυκλάδες τοπικά 8). Θερμοκρασία: 16–25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις (πυκνότερες στα βόρεια). Βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ (τοπικά 8). Θερμοκρασία: 17–28°C.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 13:28
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