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Κρίσιμες εκλογές για τη Μολδαβία: Στροφή της χώρας προς ΕΕ ή Ρωσία;
Ειδήσεις
12:20 - 28 Σεπ 2025

Κρίσιμες εκλογές για τη Μολδαβία: Στροφή της χώρας προς ΕΕ ή Ρωσία;

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα 28/9 οι πολίτες της Μολδαβίας καλούνται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό δίλημμα να κινείται μεταξύ ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ρωσικής επιρροής.

Οι εκλογές θεωρούνται κομβικές για το μέλλον της Μολδαβίας, που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Η κυβέρνηση της προέδρου Μάια Σάντου δίνει έμφαση στην ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή αναμέτρηση ως «δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας». Η Σάντου προειδοποιεί για πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου διατηρούνται φιλορωσικές δυνάμεις και στρατιωτική παρουσία. «Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα μας και για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε η πρόεδρος.

Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ να προσελκύει υποστηρικτές εκμεταλλευόμενο την ανησυχία των πολιτών για την οικονομική κρίση και τον αργό ρυθμό μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση έχει καταγγείλει εκστρατεία παραπληροφόρησης και παράνομη χρηματοδότηση κομμάτων από δίκτυα που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» από τη διαδικασία.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις εκλογές, υποστηρίζοντας πως οι κυβερνώντες διαδίδουν αντιρωσική υστερία. Παρά την έντονη γεωπολιτική διάσταση, πολλοί ψηφοφόροι εστιάζουν σε οικονομικά ζητήματα και καθημερινά προβλήματα, αμφισβητώντας τα οφέλη της στενότερης σχέσης με την ΕΕ. Η Λιουντμίλα Μπιέλοβα, 76 ετών από την πόλη Μπάλτι, δηλώνει διστακτική για τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, αμφισβητώντας το τι μπορεί να κερδίσει η χώρα από την ΕΕ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη μάχη, με το PAS να υποχωρεί για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση με 34,7%, και το Πατριωτικό Μπλοκ να προηγείται με 36%. Η ψήφος των αποδήμων θεωρείται καθοριστική και πιθανόν ευνοϊκή για τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα.

Σε περίπτωση που κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, θα ακολουθήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ενδεχομένως με την κεντροαριστερή «Alternativa» ή το λαϊκιστικό «Partidul Nostru». Η έκβαση των εκλογών θα κρίνει όχι μόνο την πολιτική σταθερότητα της Μολδαβίας αλλά και την γεωπολιτική κατεύθυνσή της: προς την ΕΕ ή υπό την επιρροή της Ρωσίας.

Η σημερινή ψηφοφορία μετατρέπεται σε τεστ για τη δημοκρατία και τη διεθνή θέση της χώρας, σε μια στιγμή που η Μολδαβία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε οικονομικές και εξωτερικές πιέσεις, καθιστώντας την έκβαση των εκλογών κρίσιμη για τους επόμενους μήνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 15:28
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