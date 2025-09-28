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Βρεττός: Διεγράφη από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
11:24 - 28 Σεπ 2025

Βρεττός: Διεγράφη από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΙΚΗΣ αποφάσισε τη διαγραφή του βουλευτή Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών Νικόλαου Βρεττού από το μητρώο μελών και από κάθε θέση ευθύνης. Αφορμή στάθηκε η επιλογή του να υπερψηφίσει, ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρόταση της ΝΔ, κίνηση που το κόμμα χαρακτήρισε αυθαίρετη και αντίθετη με τη γραμμή του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ: «Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος της παραπομπής του κ.Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ.

Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της ΝΙΚΗΣ αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής” είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 11:33
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