Θεμιστοκλέους: Νέα ψηφιακή εποχή στα νοσοκομεία - Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Από την 1η Οκτωβρίου, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας εντάσσονται στο νέο ψηφιακό σύστημα ραντεβού, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καταργεί τις παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες τηλεφωνικών κλήσεων και να προσφέρει στους πολίτες πλήρη εικόνα για τις διαθέσιμες ειδικότητες και ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιατρεία.

Οι πολίτες, ανέφερε, μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τρεις τρόπους: μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της πλατφόρμας www.finddoctors.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής MyHealth. Το νέο σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα ενδοκρινολόγος, και εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα ραντεβού σε νοσοκομεία ή κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η διαδικασία είναι πλέον πολύ πιο εύχρηστη σε σχέση με το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Μάριο θεμιστοκλέους, μια δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τον αριθμό των ραντεβού, που αυξάνεται δραματικά. Από τα 500.000 ραντεβού μηνιαίως που πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα, ο αριθμός θα ανέλθει σε 830.000 ραντεβού, υπερδιπλασιάζοντας την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, το προσωπικό των νοσοκομείων έχει ενισχυθεί ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για όλες τις ειδικότητες.

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη διαδικασία επιλογής διοικητών νοσοκομείων, τονίζοντας ότι όλοι οι διοικητές έχουν επιλεχθεί μέσω ΑΣΕΠ με αυστηρά κριτήρια, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοκρατία στη διοίκηση των μονάδων υγείας.

Τα πρώτα μηνύματα από την πλατφόρμα αξιολόγησης πολιτών δείχνουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεμιστοκλέους, 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν τους γιατρούς των ειδικοτήτων που χρειάζονταν, ενώ το 50% των περιστατικών εξυπηρετήθηκε σε τμήματα επειγόντων σε λιγότερο από μία ώρα. Παράλληλα, το 75% των ασθενών αξιολόγησε την εμπειρία του ως «καλή» ή «πολύ καλή».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα προβλήματα που παρατηρούνται στα νησιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυξημένος αριθμός πτητικών μέσων και περισσότερες ιατρικές θέσεις έχουν επιτρέψει τη μεταφορά βαρέων περιστατικών σε μεγάλα νοσοκομεία, ενώ από τις 300 άγονες θέσεις που επανειλημμένα παρέμεναν κενές, έχουν καλυφθεί πλέον τα 2/3, χάρη στα κίνητρα που έχουν δοθεί στους επαγγελματίες υγείας. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές που χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση.