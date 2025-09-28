Ψηφιακό Banking και Neobanks: Η Ελλάδα στη νέα τραπεζική εποχή

Το ελληνικό τραπεζικό τοπίο εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την εμπειρία του πελάτη και τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες, συστημικές και μικρότερες, επενδύουν συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αναβαθμίζοντας τα core banking συστήματα και τις εφαρμογές mobile banking.

Σήμερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πάνω από το 96% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ τα φυσικά καταστήματα εξελίσσονται σε υβριδικά κέντρα εξυπηρέτησης, ενσωματώνοντας τεχνολογικά εργαλεία και λειτουργώντας παράλληλα ως συμβουλευτικά κέντρα.

Σημαντικό στοιχείο της νέας τραπεζικής πραγματικότητας είναι η συνεργασία των τραπεζών με τις FinTech. Αντί να θεωρούν τις νεοφυείς εταιρείες ως ανταγωνιστές, τις βλέπουν ως συνεργάτες, ενσωματώνοντας τις καινοτόμες λύσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών. Διαγωνισμοί καινοτομίας, incubators και συνεργασίες με FinTech αποτελούν μέρος της στρατηγικής τους για τη δημιουργία ενός κοινού οικοσυστήματος τεχνολογίας και τραπεζικής.

Παράλληλα, η αγορά των neobanks αναπτύσσεται δυναμικά. Η tbi bank, με έμφαση στη χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων, προσφέρει υπηρεσίες Buy Now, Pay Later και καταναλωτικά δάνεια με πλήρως ψηφιακή διαδικασία. Μέσα σε τρία χρόνια έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες. Αντίστοιχα, η ελληνική Snappi, η πρώτη neobank με τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσφέρει λογαριασμούς, ψηφιακή και φυσική χρεωστική κάρτα, δυνατότητα Pay Later και υψηλό επιτόκιο στις καταθέσεις. Η διεθνής neobank Revolut έχει επίσης καθιερωθεί στην ελληνική αγορά με περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια πελάτες, προσφέροντας ψηφιακούς λογαριασμούς, μεταφορές και επενδυτικές δυνατότητες.

Η τεχνολογία στην τραπεζική δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενισχύει. Οι ελληνικές τράπεζες τονίζουν ότι οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες απελευθερώνουν τους υπαλλήλους για συμβουλευτική, στρατηγικές αποφάσεις και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Οι νέες τραπεζικές καριέρες επικεντρώνονται σε ψηφιακές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ οι παραδοσιακοί ρόλοι μετασχηματίζονται ή μειώνονται.

Η ελληνική τραπεζική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η επιτυχία βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα σε τεχνολογία και άνθρωπο. Οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, ΑΙ και big data δεν έχουν στόχο την αντικατάσταση, αλλά την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Το μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα βρίσκεται στις οθόνες των κινητών, αλλά και στη διαρκή ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, όπου η καινοτομία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των δεξιοτήτων και όχι ως ανταγωνιστής τους.

Αυτή η ψηφιακή μετάβαση καθιστά σαφές ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην αιχμή των τραπεζικών εξελίξεων, με παραδοσιακές τράπεζες και neobanks να συνδιαμορφώνουν το νέο οικοσύστημα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.