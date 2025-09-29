ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ιράν εκτέλεσε «έναν από τους σημαντικότερους κατασκόπους» του Ισραήλ
Ειδήσεις
09:12 - 29 Σεπ 2025

Το Ιράν εκτέλεσε «έναν από τους σημαντικότερους κατασκόπους» του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ιράν εκτέλεσε τη Δευτέρα (29/9) έναν άνδρα ονόματι Μπαχμάν Τσουμπί-ασλ, σύμφωνα με το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν «ένας από τους σημαντικότερους κατασκόπους του Ισραήλ στο Ιράν».

Εμπλεκόμενο σε έναν δεκαετή σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

«Ο κύριος στόχος της Μοσάντ για να εξασφαλίσει τη συνεργασία του κατηγορουμένου ήταν να αποκτήσει τη βάση δεδομένων των κυβερνητικών ιδρυμάτων και να δημιουργήσει μια παραβίαση στα ιρανικά κέντρα δεδομένων, ενώ παράλληλα επιδίωκε και άλλους δευτερεύοντες στόχους, όπως η διερεύνηση της διαδρομής εισαγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού», ανέφερε το Mizan.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου και επιβεβαίωσε την ποινή θανάτου με την κατηγορία της «διαφθοράς στη γη», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκε σε άμεσο πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν στην αποστολή κομάντος της Μοσάντ βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον 10 θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκλογές στη Μολδαβία: Επικράτησε το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS με πάνω από 50%
Ειδήσεις

Εκλογές στη Μολδαβία: Επικράτησε το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS με πάνω από 50%

Παπασταύρου: Η επένδυση της Chevron θα αλλάξει την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα
Πολιτική

Παπασταύρου: Η επένδυση της Chevron θα αλλάξει την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο
Ειδήσεις

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ
Ειδήσεις

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:00

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Αναλύσεις
17/07/2026 - 10:58

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 10:49

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Πολιτική
17/07/2026 - 10:31

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:28

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:19

Τραμπ: Κατηγορεί την Κίνα για ανάμειξη στις εκλογές του 2020 – Τι δείχνουν τα έγγραφα

Οικονομία
17/07/2026 - 10:09

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ

Πολιτική
17/07/2026 - 10:07

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Ναυτιλία
17/07/2026 - 09:59

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 09:51

AKTOR – Motor Oil: Η στρατηγική συμμαχία και τα νέα δεδομένα

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 09:46

ElvalΗalcor: Αντλεί €250 εκατ. από την AMK - Στα €4,2 ευρώ η τιμή για τις νέες μετοχές

Οικονομία
17/07/2026 - 09:41

Διακοπές με επιδότηση έως €600: Οι αλλαγές-κλειδιά στον νέο κύκλο του «Τουρισμός για Όλους»

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:37

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο τέσσερις;

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 09:36

Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:30

Μητσοτάκης: Αυτοπεποίθηση ή πολιτική αγωνία;

Ειδήσεις
17/07/2026 - 09:23

Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα με νέο σύστημα παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 09:20

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco

Πολιτική
17/07/2026 - 09:16

Αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ - Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 09:04

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς

Νομίσματα
17/07/2026 - 08:59

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

Φορολογία
17/07/2026 - 08:41

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις – Έως 50% τα πρόστιμα για λάθη και αδήλωτα εισοδήματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17/07/2026 - 08:15

ΔΕΗ Fiber: Στην πρίζα και το internet με σταθερό τηλέφωνο

Εργασιακά
17/07/2026 - 08:09

Μισθοί: Ποιες δουλειές στην Ελλάδα δίνουν πάνω από 2.000 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ