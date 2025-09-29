Το Ιράν εκτέλεσε «έναν από τους σημαντικότερους κατασκόπους» του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε τη Δευτέρα (29/9) έναν άνδρα ονόματι Μπαχμάν Τσουμπί-ασλ, σύμφωνα με το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν «ένας από τους σημαντικότερους κατασκόπους του Ισραήλ στο Ιράν».

Εμπλεκόμενο σε έναν δεκαετή σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

«Ο κύριος στόχος της Μοσάντ για να εξασφαλίσει τη συνεργασία του κατηγορουμένου ήταν να αποκτήσει τη βάση δεδομένων των κυβερνητικών ιδρυμάτων και να δημιουργήσει μια παραβίαση στα ιρανικά κέντρα δεδομένων, ενώ παράλληλα επιδίωκε και άλλους δευτερεύοντες στόχους, όπως η διερεύνηση της διαδρομής εισαγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού», ανέφερε το Mizan.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου και επιβεβαίωσε την ποινή θανάτου με την κατηγορία της «διαφθοράς στη γη», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκε σε άμεσο πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν στην αποστολή κομάντος της Μοσάντ βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον 10 θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.