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TotalEnergies: Στα $950 εκατ. η πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική
Επιχειρήσεις
16:23 - 29 Σεπ 2025

TotalEnergies: Στα $950 εκατ. η πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική

Reporter.gr Newsroom
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Η TotalEnergies ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας που διαθέτει στη Βόρεια Αμερική στην επενδυτική εταιρεία KKR, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 950 εκατ. δολάρια, ποσό που θα προέλθει από το τίμημα και την αναχρηματοδότηση από τράπεζες.

Η συναλλαγή αφορά έξι έργα ηλιακής ενέργειας κοινής ωφέλειας και 41 έργα κατανεμημένης παραγωγής, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η TotalEnergies θα διατηρήσει το 50% του χαρτοφυλακίου ισχύος 1,4 γιγαβάτ, το οποίο αποτιμάται συνολικά σε 1,25 δισ. δολάρια, ενώ θα συνεχίσει να εμπορεύεται μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα έργα.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της TotalEnergies για το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική ενέργεια, Stephane Michel, υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Αμερικής, επισημαίνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας με την KKR.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της TotalEnergies να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενισχύσει τη θέση της ως παγκόσμιος παίκτης στην πράσινη ενέργεια, σε μια περίοδο που οι διεθνείς ενεργειακές αγορές στρέφονται όλο και περισσότερο σε βιώσιμες λύσεις.

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