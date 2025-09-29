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Κριμαία: Πάγωμα τιμών και δελτίο στα καύσιμα λόγω ελλείψεων
Ειδήσεις
18:23 - 29 Σεπ 2025

Κριμαία: Πάγωμα τιμών και δελτίο στα καύσιμα λόγω ελλείψεων

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές ελλείψεις καυσίμων αντιμετωπίζει η Κριμαία, με τις αρχές της υπό ρωσικό έλεγχο περιοχής να ανακοινώνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, έπειτα από τις συνεχείς επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε ότι οι οδηγοί θα μπορούν να προμηθεύονται μέχρι 30 λίτρα καυσίμου ανά ανεφοδιασμό, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πάγωμα των τιμών στη βενζίνη και το ντίζελ, ώστε να μετριαστούν οι αντιδράσεις για τις ελλείψεις. «Ζητώ από τους κατοίκους της Κριμαίας να μην αποθηκεύουν καύσιμα και να ανεφοδιάζουν κανονικά τα οχήματά τους», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από συνάντηση με εμπόρους καυσίμων.

Προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας

Η κρίση στα καύσιμα δεν περιορίζεται μόνο στην Κριμαία. Στη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, οδηγοί αναφέρουν ότι βασικοί τύποι βενζίνης, όπως η 92 και η 95, εξαφανίζονται από τα πρατήρια. «Πήγα σε δύο βενζινάδικα και δεν είχαν τίποτα. Αργότερα εμφανίστηκε για λίγο, αλλά ξαναεξαφανίστηκε», είπε χαρακτηριστικά ο οδηγός ταξί Αλεξέι.

Ο κυβερνήτης της περιοχής απέδωσε το πρόβλημα σε ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί σύντομα.

Ρωσικοί περιορισμοί στις εξαγωγές

Για να περιορίσει την κρίση, η Ρωσία έχει ήδη απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης και εξετάζει περικοπές στις εξαγωγές ντίζελ. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, οι περιορισμοί αυτοί δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εσωτερικές ροές καυσίμων.

Η έλλειψη καυσίμων έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται η Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και αναδεικνύει τα αυξανόμενα προβλήματα υποδομών και ανεφοδιασμού που προκαλούν οι ουκρανικές επιθέσεις.

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